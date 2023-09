MLB／被最「不討喜」裁判趕出場 哈波暴怒：最好有出棒

大聯盟最「不討喜」的裁判赫南德茲(Angel Hernandez)28日又搞事,在哈波(Bryce Harper)打擊時的爭議判決引爆怒氣,哈波被驅逐出場直呼自己根本沒出棒「這是個糟糕的判決」。

費城 人隊28日以2:3輸給海盜隊,爭議事件發生在3局下,哈波在面對海盜隊投手手歐提茲(Luis Ortiz)時,2好3壞下一顆偏低滑球,哈波做出收棒動作,主審請示擔任三壘審的赫南德茲,不料赫南德茲判定出棒,哈波遭到三振。

裝備脫到一半以為保送的哈波頓 時爆發怒火,邊咆哮邊走向三壘,路上就被驅逐出場,但哈波仍與赫南德茲近距離「溝通」,最後才在教練安撫下退場,而返回休息區的路上,還將頭盔直接丟到觀眾席。

賽後被問到赫南德茲跟他說了什麼?哈波說:「他跟我說,如果我看重播,我會知道自己做了,我想『最好是』。」當下電視重播畫面看起來,哈波確實有收棒,主播也說:「老天,這真是糟糕的判決」。

Bryce Harper lost it on Angel Hernandez after this check swing call pic.twitter.com/JLPpoNLWJy