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克蕭奪個人生涯210勝 道奇季後賽首輪掛免牌

體育新聞組／ 綜合報導
克蕭5局無失分，率領道奇7：0獲勝。（美聯社）
克蕭5局無失分，率領道奇7：0獲勝。（美聯社）

道奇左投「書僮」克蕭（Clayton Kershaw）雖然已年屆35歲，但對於本季輪值人手嚴重不足的道奇來說依舊是值得信任的王牌，他23日對戰巨人繳出5局無失分的表現，率領球隊7：0獲勝，奪下個人生涯第210勝，在隊史排名第2，道奇賽後也確定坐穩國聯前二種子。

這是克蕭左肩康復後第7場先發，如無意外也是本季例行賽倒數第二場先發，賽前總教練羅伯茲（Dave Roberts）給予5局、75球的設定，最終克蕭用76球吃下5局，飆出5K，沒有丟任何分數，拿下本季第13勝，復出至今摘下3勝還未嘗敗績。

這是克蕭生涯第210勝，超越了名人堂傳奇德萊斯戴爾（Don Drysdale）獨居隊史第2，僅次於沙頓（Don Sutton）的233勝。

雖然克蕭在傷癒至今從沒投超過5局，而且還陷入球速驟降的隱憂，但在這段期間2.03的防禦率是好兆頭，教練團也預計讓他在季後賽頭兩戰先發。

「歸根結底，你只需要投球，就是這麼簡單。」克蕭說：「無論球速剩下多少、不管還有多少球威，顯然我很希望自己處在巔峰期，但只要你能控制好進球點並好好搭配變化球，最終還是能解決掉打者。」

道奇贏球，而目前國聯中區的龍頭釀酒人則敗給馬林魚，也讓道奇確定成為國聯頭兩號種子，可以避免季後賽首輪，直接從分區系列賽開始打起。

道奇 季後賽 羅伯茲

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