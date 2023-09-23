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MLB／酸大谷不值5億 名嘴開球「挖地瓜」被狂噓

體育新聞組／綜合報導
體育名嘴史密斯開球被狂噓。（Getty Images）
體育名嘴史密斯開球被狂噓。（Getty Images）

「ESPN」體育名嘴史密斯（Stephen A. Smith）平時主要討論NBA議題，他21日跨界大談棒球還口出狂言，稱大谷翔平不配拿5億美元合約，引發全球棒球迷不滿。

大谷翔平季後將成為自由球員，儘管他預計後年才重返投手丘，但外界仍看好他領到5億美元鉅約。史密斯昨天卻突然開砲，「我不想再聽到有關大谷簽下5億美元合約的討論。」史密斯還說：「我看過一場大谷翔平投球的比賽，看台上很多空位，也沒有贏球。如果是我，絕對不會為付他5億美元。」

此話一出引發廣大網友怒火，許多人嗆他不該討論棒球。事實上，2年前史密斯曾說，「不懂英文的大谷無法成為棒球界代表。」事後他遭球迷砲轟，也認錯道歉。

史密斯被棒球迷罵爆後，22日卻現身洋基主場開球，他投出挖地瓜球後露出尷尬表情，被現場球迷狂噓。連他的「ESPN」同事謝弗特（Adam Schefter）都發文開酸，這能媲美當年50 Cent（饒舌歌手）在大都會主場的開球。史密斯則發文表示，「這是變速球！」

大谷翔平 大都會 洋基

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