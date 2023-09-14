MLB／獵金鶯終結10連敗 韋恩萊特生涯200勝差1步

韋恩萊特艱辛摘下生涯第199勝。（美聯社）

紅雀老將韋恩萊特（Adam Wainwright）本季想在退休 前完成生涯200勝，但近8的防禦率顯示他幾乎喪失壓制力，不過他12日在對戰美聯霸主金鶯的比賽中，反倒投出本季難得的好表現，投5局失2分，加上隊友的火力支援，讓他拿下等了近3個月的生涯第199勝。

年屆42歲的韋恩萊特邁向200勝之路走得很辛苦，季前只需要5勝就能完成里程碑的他到季末才拿下第4勝，上一次拿下勝投已是6月17日對大都會 的事，期間苦吞生涯最長的10連敗，原以為這目標遙不可及，如今勝投後又露出希望的曙光。

韋恩萊特在五局的投球內遇到不少危機，被敲出7安還送出3次保送，平均每局能有兩人上壘，但不斷運用經驗抓下重要的出局數。金鶯這場比賽數度攻占得點圈但就是打不回來，全場得點圈12個打數僅有1支安打，最終以2：5敗給紅雀。

韋恩萊特說：「今天是向200勝目標邁出的一大步，剩下的時間不多了，我知道如果今天能贏球將是重要的勝利，幸運的是我們做到了。」

紅雀總教練馬莫（Oliver Marmol）也讚賞韋恩萊特全力拚戰的精神，「有些職業生涯和韋恩萊特相似的球員，他們生涯無法像韋恩萊特有好的句點，但能夠好好享受場上並全力在場上競爭、繳出最好的表現仍是件值得驕傲的事。」

在生涯第410場先發過後，韋恩萊特的投球局數躍居紅雀隊史第三，下一場先發預計將對上釀酒人，韋恩萊特有機會達標這項偉大紀錄。