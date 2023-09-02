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MLB／大谷21次敬遠寫單季新高 天使爛到球迷求「釋放鱒谷」

記者陳宛晶／即時報導
面對大聯盟戰績最爛的運動家隊，天使隊2日再以1：2輸球，在3連戰吞下前2敗，運動家全場3次保送（含2次故意四壞）大谷翔平奏效，封鎖了大谷，就封鎖了全隊。 （Getty Images）
面對大聯盟戰績最爛的運動家隊，天使隊2日再以1：2輸球，在3連戰吞下前2敗，運動家全場3次保送（含2次故意四壞）大谷翔平奏效，封鎖了大谷，就封鎖了全隊。 （Getty Images）

面對大聯盟戰績最爛的運動家隊，天使隊2日再以1：2輸球，在3連戰吞下前2敗，運動家全場3次保送（含2次故意四壞）大谷翔平奏效，封鎖了大谷，就封鎖了全隊。

大谷今天擔任先發第2棒、指定打擊，2打數沒有安打，靠3次保送上壘，本季已經累計21次敬遠，超越2021年的20次，寫下生涯單季新高。

運動家先在第5局一出局、二壘有人時故意保送大谷，下一棒朱力（Brandon Drury）打向三壘方向形成雙殺，天使挑戰維持原判。

天使9局的最後反攻以保送開局，連續兩個出局數換進壘，輪到大谷棒次，運動家再次不給打，朱力這回打向中外野的飛球遭到接殺，比賽就以1分之差落幕。

運動家的致勝分出現在第4局，魯克（Brent Rooker）敲出飛行距離436呎的兩分砲，這球擊中瞬間，先發投手坎寧（Griffin Canning）連看都不看已知道留不住，最終先發6局失2分，僅被敲4安打、送出7K好投吞敗。

天使證明沒有最爛、只有更爛，連面對戰績墊底的運動家，都輸掉系列賽，球迷湧入留言：「看不到希望的球隊」、「打得還比去年更爛」、「得1分也想贏」、「拜託釋放『「Troutani』」」。

天使 大谷翔平

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