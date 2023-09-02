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MLB／亞古納30轟60盜 大聯盟史上第1人

體育新聞組／綜合報導
勇士隊亞古納敲出滿貫砲。（歐新社）
勇士隊亞古納敲出滿貫砲。（歐新社）

職棒大聯盟（MLB）國聯戰績最好的勇士道奇8月31日正面交鋒，同時也上演MVP爭奪戰，勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）轟出滿貫砲，寫下史無前例「30轟、60盜」紀錄；道奇隊貝茲（Mookie Betts）則是單場雙響砲進帳4分打點，這場「神仙打架」戲碼最終是由勇士以8：7險勝道奇。

大聯盟過去產出過單季30轟、50盜，由1987年戴維斯、1990年邦茲締造，但30轟、60盜的偉業還是第一次出現。

寫下偉業的同一天上午，亞古納才剛完成人生大事，他與女友瑪莉亞育有兩個兒子分別是2歲、11個月大，原本預計在球季後回到委內瑞拉完婚，但瑪莉亞的簽證3個月效期即將到期，亞古納為此聯繫經紀人，「幫我安排一場婚禮，愈快愈好。」他們找好場地、牧師，兩家人趕到洛杉磯會合，24小時內一切準備就緒。

勇士總教練史尼克完全不知道子弟兵上午剛辦婚禮，隊友也笑稱自己的邀請函應該還躺在信箱裡。

至於貝茲用球棒回應亞古納寫歷史，成為媒體關注焦點，不過貝茲受訪時解釋，「我不是在對抗亞古納，是在對抗勇士隊。」亞古納則表示，「貝茲和我關係非常好，只要有機會我們就會聊天，今天比賽中就聊過幾句。」

這場比賽氣氛宛如季後賽前哨戰，貝茲直言，「這種氣氛就是棒球有趣的原因。」道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也說，「你能看見這場比賽的強度、擊球品質及人群支持，這很有季後賽感覺。」

勇士隊亞古納敲出滿貫砲。（美聯社）
勇士隊亞古納敲出滿貫砲。（美聯社）

勇士 道奇 季後賽

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