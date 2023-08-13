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MLB／8年沒開轟 太空人浪子雙響砲…大谷敲安破低潮

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平雖然敲破個人連10打席無安打的低潮，然而沒辦法登板的他，只能眼看球隊投手遭太空人凌虐。（路透）
大谷翔平雖然敲破個人連10打席無安打的低潮，然而沒辦法登板的他，只能眼看球隊投手遭太空人凌虐。（路透）

天使隊日籍好手大谷翔平11日雖然敲破個人連10打席無安打的低潮，卻只能眼看天使隊以3：11慘遭太空人隊血洗，敲出雙響砲的辛格頓（Jon Singleton）更成為此戰主角。

經過1天休兵，大谷11日先發指定打擊、第2棒，直到6局上才敲出安打，天使隊也在該局攻下全場第3分。

然而天使隊得分遠遠不夠，先發投手德梅斯（Reid Detmers）僅投2.1局就被敲7支安打，狂失7分，接手的羅森柏格（Kenny Rosenberg）奮力撐了5局為球隊節省牛棚，但也丟掉4分。

太空人隊全場15支安打猛攻，一壘手辛格頓是最大亮點，全場3安打、5分打點，2局下炸裂的三分砲，是個人相隔8年又13天再次開轟，下一轟只等了26分鐘，3局下再轟出兩分砲。

浪子回頭的辛格頓原本是備受期待的大物，2011年到2017年曾加盟太空人隊，然而因多次使用大麻被驗出，太空人隊最終決定釋出，辛格頓一度放棄棒球，但2022年重返美職小聯盟，今年先在釀酒人隊升上大聯盟，之後重回老東家，敲出了久違的全壘打。

賽後談起久違的全壘打，辛格頓表示，中間的辛苦回憶浮現在腦海，「感覺很棒，我不知道該說什麼，只是很高興能夠幫助球隊贏球。」

辛格頓相隔8年又13天開轟，是自2015年投手皮維（Jake Peavy）相隔9年52天開轟後最久，野手來說則要追溯到年貝利亞德（Rafael Belliard）從1987到1997年的相隔10年又144天開轟。

超過8年以上開轟又是單場雙響砲，辛格頓更是史上第一人，他表示，自己是鎖定滑球去攻擊，前幾天被叫上大聯盟時，根本沒想過會有這樣的場景，「每天就是專注準備，等待最好的結果。」

大谷翔平雖然敲破個人連10打席無安打的低潮，然而沒辦法登板的他，只能眼看球隊投手...
大谷翔平雖然敲破個人連10打席無安打的低潮，然而沒辦法登板的他，只能眼看球隊投手遭太空人凌虐。（美聯社）
太空人隊辛格頓不僅轟出相隔8年又13天的全壘打，還演出單場雙響砲。（Getty ...
太空人隊辛格頓不僅轟出相隔8年又13天的全壘打，還演出單場雙響砲。（Getty Images）

太空人 天使 大谷翔平

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