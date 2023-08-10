我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專詐留學生 紐約再現網路合租騙局…亞裔生損失1800元

遭華裔狼醫性侵「失去知覺 痛苦醒來」 她再也不想就醫

MLB／大谷翔平坦言累了 總教練：他睡很多會自己充電

中央社／洛杉磯9日電
天使隊的日籍二刀流球星大谷翔平。（歐新社）
天使隊的日籍二刀流球星大谷翔平。（歐新社）

天使隊的日籍二刀流球星大谷翔平9日拿下本季第10勝，他賽後坦言身體遇上疲勞期，對自己投球表現不滿意。天使總教練尼文倒是不擔心，相信大谷翔平「很會自己充電」。

洛杉磯天使9日在主場以4比1擊敗舊金山巨人，先發投手大谷翔平6局失1分，拿下本季第10勝。他今年累計40轟、10勝，去年34轟、15勝，連2季達成勝投、全壘打雙位數，是美國職棒大聯盟史上第一人。

雖然繳出優質好投，但大谷翔平在賽後訪問時，對於9日的表現並不滿意，「我對自己的投球很失望」。

他在第2局被康佛托（Michael Conforto）敲出二壘安打後，捕手又傳球失誤，讓巨人靠高飛犧牲打攻下1分。大谷翔平一路在0比1落後局面投球，直到第6局才獲得隊友的反攻砲火支援。

大谷翔平投到第6局時，在投手丘上沒站穩，腳滑了一下，引起教練團喊暫停上場關心。大谷翔平表示，正好藉著這個暫停的時間喘了一口氣。

天使總教練尼文（Phil Nevin）賽後坦言：「他累了。」

尼文說：「大谷翔平過去16天打了16場比賽，他真的累了。他告訴我，第6局的時候狀況有點失常，好像車子快沒油了。幸好他重新振作，拿下這一局，他的腳扭了一下，但身體沒什麼大礙，他只是真的累了，幸好明天休兵日可以好好休息。」

被問到會不會給大谷翔平多休幾天，尼文表示，目前不會，因為大谷翔平很會自己充電，「他睡很多，我知道他明天休兵日會睡很久」。

大谷翔平說：「每個球員到了球季這個階段，一定都有疲勞期，不是只有我，明天休兵一天之後，我會看看身體的狀況，如果我需要多休息一天或兩天，我會跟球隊反應。」

9日能贏，大谷翔平感謝隊友火力支援，特別6局他遭到對方故意四壞保送，他坦言「下一棒一定有額外的壓力，結果德魯瑞（Brandon Drury）、穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）都敲出關鍵安打」，成為致勝關鍵。

大谷翔平對於季後賽仍然抱有希望，「我們不是完全沒有機會，我們每場比賽都會全力以赴，我們現在連2場獲勝，只要我們贏更多比賽，進季後賽的機會就會越大」。

大谷翔平 天使 季後賽

上一則

MLB／綠色怪物「吃球」 吉田正尚找不到成罕見二壘打

延伸閱讀

MLB／大谷翔平6局失1分好投 連兩年10勝10轟創史上第一

MLB／大谷翔平6局失1分好投 連兩年10勝10轟創史上第一
MLB／大谷翔平適時安打 天使2位新同學建功終止7連敗

MLB／大谷翔平適時安打 天使2位新同學建功終止7連敗
MLB／大谷翔平1安3K 天使吞4連敗

MLB／大谷翔平1安3K 天使吞4連敗
MLB／頻繁抽筋不影響輪值 大谷翔平照計畫10日戰巨人

MLB／頻繁抽筋不影響輪值 大谷翔平照計畫10日戰巨人

熱門新聞

中國女足不敵英格蘭隊，結束本次世界杯征程。（中新社）

綠茵瞭望／中國女足慘敗 不只輸在技術

2023-08-04 02:22
美國隊隊長梅根‧拉皮諾(Megan Rapinoe)在PK賽踢失球後面露懊惱。(Getty Images)

女足世界盃／美國PK大戰5比4敗給瑞典 淘汰出局

2023-08-06 09:30
圖為日前日本隊慶祝贏了挪威。（歐新社）

女足世界盃／冠軍應該是日本的了？8強唯一奪冠過球隊

2023-08-09 08:25
拉米瑞茲（中）、安德森（右）在場上起衝突。（擷自YouTube@ESPN）

棒球變拳擊 守護者教頭評右勾拳「不有趣但好想笑」

2023-08-06 14:08
馬塔正式告別球員生涯。(Getty Images)

女足世界盃／巴西遭淘汰「6屆傳奇射手」馬塔告別球員生涯

2023-08-02 20:35
谷愛凌5月拿下榮膺勞倫斯最佳極限運動員獎。(新華社)

谷愛凌曝史丹福有兩位室友「每天睡10個小時」變難了

2023-08-03 03:27

超人氣

更多 >
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品
3生肖未來三個月財運旺 屬羊橫財輕鬆賺、這生肖留意職場心機

3生肖未來三個月財運旺 屬羊橫財輕鬆賺、這生肖留意職場心機
女星嫁香港娛樂大亨長子 至今還在用iPhone 8

女星嫁香港娛樂大亨長子 至今還在用iPhone 8