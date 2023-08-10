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MLB／張育成遭紅襪DFA 教頭點出這優點：會有球隊喜歡

體育新聞組／綜合報導
紅襪教頭大讚張育成展現出的防守能力，只不過進攻方面還有要努力的地方。（Getty Images）
紅襪教頭大讚張育成展現出的防守能力，只不過進攻方面還有要努力的地方。（Getty Images）

MLB紅襪隊為了將明星游擊手史托瑞（Trevor Story）從傷兵名單中移出，決定將台灣好手張育成指定轉讓（DFA），總教練柯拉（Alex Cora）仍大讚張育成展現出的防守能力，只不過進攻方面還有要努力的地方。

張育成今年加盟紅襪隊在打擊增溫時遇到左手鉤狀骨骨折，從4月25日一路休到7月8日才歸隊，雖然提供紅襪隊穩定的防守，但打擊偶有神來一棒、缺乏穩定性，本季出賽39場，有6轟、18分打點，打擊率1成62。

雷耶斯（Pablo Reyes）日前單場3安猛打包含再見滿貫砲的表現，讓紅襪隊最終決定留雷耶斯、放掉張育成，柯拉坦言，目前擁有雷耶斯、烏力亞斯（Luis Urias）情況下，人手已然充足。

柯拉感謝張育成在球隊中為防守做出的貢獻，「他為我們展現出很棒的防守。」進攻端柯拉也指出張育成展現出的力量、得點圈打擊表現不錯，只不過球路判斷、揮棒選擇時機上，還有進步的空間。

柯拉也相信張育成會吸引其他球隊的興趣，「他曾在一年內效力過4支球隊，大家都在談論他的防守潛力，他是一名很棒的防守者，球隊都喜歡這樣的人，就看事情如何發展。」

張育成未來可能的三條路是被釋出、下放小聯盟或是轉戰其他球隊，媒體「MLBTR」也指出，張育成可能吸引其他球隊關注，無緣季後賽的球隊能給予較多上場空間。

「MLBTR」作家麥克唐納（Darragh McDonald）指出，張育成雖然攻擊面欠缺穩定性，但依舊吸引不少球團關注，去年球季他從守護者隊離開後，先後轉戰海盜、光芒、紅襪隊，只不過未能獲得穩定的機會。

隨著交易大限已過，紅襪隊只能將張育成放進指定讓渡名單，麥克唐納認為應該仍有球隊感興趣，或許是一支與季後賽無緣的球隊，可以給張育成更多上場時間、找到打擊感覺，尤其是張育成僅在仲裁第1年，未來還有兩個仲裁年要走。

紅襪教頭大讚張育成展現出的防守能力，只不過進攻方面還有要努力的地方。（歐新社資料...
紅襪教頭大讚張育成展現出的防守能力，只不過進攻方面還有要努力的地方。（歐新社資料照片）

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