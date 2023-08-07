我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被剃髮、打斷手腳…德人妻遭夫囚禁12年 偷手機報警獲救

波克夏股價創新高 巴菲特財富超蓋茲全球排名第5

MLB「拳擊賽」懲處出爐 拉米瑞茲私訊道歉 安德森不讀不回

記者陳宛晶／即時報導
安德森（中）、拉米瑞茲（左）5日在球場上大打出手，兩人7日各自收到禁賽處分。（美聯社）
安德森（中）、拉米瑞茲（左）5日在球場上大打出手，兩人7日各自收到禁賽處分。（美聯社）

守護者、白襪隊近日把棒球場變拳擊場，今天懲處出爐，兩位事主安德森（Tim Anderson）、拉米瑞茲（Jose Ramirez）各自收到6、3場禁賽，都將提出上訴。拉米瑞茲透露，事發後曾為出手向安德森道歉，但遭到不讀不回。

事件發生在6日的比賽，兩人在二壘上的攻守狹路相逢，在言語交鋒後瞬間從棒球員切換到拳擊手模式，擺出拳頭，跳躍身子等待出擊時機，安德森先出手，被拉米瑞茲一個側身閃過，拉米瑞茲連揮了兩拳落空，第三次出手直擊安德森的臉上將他KO倒地。

大聯盟今天針對此事公布懲處，兩位事主因為上訴暫不執行禁賽，兩隊教頭及守護者三壘指導教練薩布洛夫（Mike Sarbaugh）、投手克拉塞（Emmanuel Clase）都被禁賽1場。

對於在爭執中出手，拉米瑞茲表達歉意，「我想向大眾說聲抱歉，我對自己與安德森之間所發生的事感到後悔，我認為他是位非常棒的棒球選手，我在事情發生後一直嘗試聯絡他、向他道歉，但至今沒有收到回覆。」

拉米瑞茲表示，「大家都知道我不是會主動惹事的人，我每天都是100%付出在場上，想要幫助我的球隊，也希望能成為年輕選手的榜樣。我想重申一次，我為我的行為感到抱歉，幫助球隊打進季後賽一直以來都是我的目標。」

季後賽

上一則

女足世界盃／澳洲2：0擊敗丹麥 隊史第4度闖8強

延伸閱讀

棒賽忽然變拳賽 白襪、守護者場上「格鬥」 主播「入戲」當場直播

棒賽忽然變拳賽 白襪、守護者場上「格鬥」 主播「入戲」當場直播
MLB／恐怖小鬍子橫空出世 藍鳥新人史奈德3場9安爆紅襪

MLB／恐怖小鬍子橫空出世 藍鳥新人史奈德3場9安爆紅襪
棒球變拳擊 守護者教頭評右勾拳「不有趣但好想笑」

棒球變拳擊 守護者教頭評右勾拳「不有趣但好想笑」
MLB／1秒切換拳擊手模式 守護者、白襪衝突釀成5人出場

MLB／1秒切換拳擊手模式 守護者、白襪衝突釀成5人出場

熱門新聞

中國女足不敵英格蘭隊，結束本次世界杯征程。（中新社）

綠茵瞭望／中國女足慘敗 不只輸在技術

2023-08-04 02:22
美國隊隊長梅根‧拉皮諾(Megan Rapinoe)在PK賽踢失球後面露懊惱。(Getty Images)

女足世界盃／美國PK大戰5比4敗給瑞典 淘汰出局

2023-08-06 09:30
喬丹的經營手段備受質疑，也為此和老友巴克利絕交。（美聯社）

NBA／曾不留情批評操盤卻遭喬丹絕交 巴克利：這是我的工作

2023-08-01 07:57
英格蘭以6比1懸殊比分淘汰中國，輕鬆闖進16強。(新華社)

女足世界盃／英格蘭6比1大勝 中國首次小組賽就淘汰

2023-08-01 11:02
拉米瑞茲（中）、安德森（右）在場上起衝突。（擷自YouTube@ESPN）

棒球變拳擊 守護者教頭評右勾拳「不有趣但好想笑」

2023-08-06 14:08
馬塔正式告別球員生涯。(Getty Images)

女足世界盃／巴西遭淘汰「6屆傳奇射手」馬塔告別球員生涯

2023-08-02 20:35

超人氣

更多 >
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪
便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪