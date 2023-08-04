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MLB／金河成追「20-20」紀錄 大谷再奪月MVP

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平拿下生涯第4座月MVP，再創日本球員紀錄。（路透）
大谷翔平拿下生涯第4座月MVP，再創日本球員紀錄。（路透）

教士隊2日出現5支全壘打，以11：1重創洛磯隊，南韓好手金河成開賽第3球就轟出陽春砲，本季第4次首局首打席開轟，有機會成為大聯盟史上第3位單季全壘打、盜壘「雙20」的亞洲球員。

金河成3打數2安打、被保送兩次，為教士跑回3分，連續9場比賽出現安打，單季15轟、22次盜壘成功都寫下生涯新高，球季賽最後兩個月只要追加5轟，將是繼秋信守、大谷翔平之後，達成「20-20」紀錄的亞洲第3人。

秋信守過去在大聯盟16季出現218轟、157次盜壘成功，仍是亞洲全壘打紀錄保持人，曾在2009（20轟、21盜）、2010（22轟、22盜）、2013年（21轟、20盜）達成「20-20」紀錄。

大谷翔平目前166支全壘打在亞洲球員排名第3，日籍只落後松井秀喜的175轟，本季可望超前；他在前年出現46轟、26次盜壘成功，首次達成「20-20」，今年39轟、13盜有機會再創紀錄。

此外，大聯盟7月MVP出爐，天使隊球星大谷翔平連續兩個月、也是生涯第4次獲獎，再創日籍球員新高，國聯得主是小熊隊貝林傑（Cody Bellinger）。

大谷7月出賽23場，打擊率2成82、全壘打9支、打點14分，攻擊指數（OPS）達1.152，登板先發4場投出2勝2敗、防禦率4.97，合計25.1局飆出29次三振，這是大谷繼2021年6月、7月和上個月後，再度獲選月MVP。

教士隊金河成轟出陽春砲，跑壘時張開雙手慶祝。（Getty Images）
教士隊金河成轟出陽春砲，跑壘時張開雙手慶祝。（Getty Images）

大谷翔平 天使 南韓

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