MLB／金河成追「20-20」紀錄 大谷再奪月MVP

大谷翔平拿下生涯第4座月MVP，再創日本球員紀錄。（路透）

教士隊2日出現5支全壘打，以11：1重創洛磯隊，南韓 好手金河成開賽第3球就轟出陽春砲，本季第4次首局首打席開轟，有機會成為大聯盟史上第3位單季全壘打、盜壘「雙20」的亞洲球員。

金河成3打數2安打、被保送兩次，為教士跑回3分，連續9場比賽出現安打，單季15轟、22次盜壘成功都寫下生涯新高，球季賽最後兩個月只要追加5轟，將是繼秋信守、大谷翔平 之後，達成「20-20」紀錄的亞洲第3人。

秋信守過去在大聯盟16季出現218轟、157次盜壘成功，仍是亞洲全壘打紀錄保持人，曾在2009（20轟、21盜）、2010（22轟、22盜）、2013年（21轟、20盜）達成「20-20」紀錄。

大谷翔平目前166支全壘打在亞洲球員排名第3，日籍只落後松井秀喜的175轟，本季可望超前；他在前年出現46轟、26次盜壘成功，首次達成「20-20」，今年39轟、13盜有機會再創紀錄。

此外，大聯盟7月MVP出爐，天使 隊球星大谷翔平連續兩個月、也是生涯第4次獲獎，再創日籍球員新高，國聯得主是小熊隊貝林傑（Cody Bellinger）。