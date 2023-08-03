MLB／做對這件事 大都會大清倉被讚聰明

韋蘭德在交易大限最後一天被送走。（Getty Images）

大聯盟交易截止日前發生多筆交易，官網點名今年的7大贏家，包含找回王牌韋蘭德（Justin Verlander）的太空人 、引進強投瑟瓦雷（Aaron Civale）的光芒及補進5名球員的天使，還有正在競爭國聯外卡名額的小熊、教士及馬林魚。

大都會 是名單上唯一的賣家，他們本季可說是清倉大拍賣，將薛則（Max Scherzer）交易到遊騎兵、韋蘭德送往太空人，一夕間千賀滉大變成大都會王牌投手。另外代班終結者羅伯森（David Robertson）、外野手范姆（Tommy Pham）、工具人坎納（Mark Canha）也都被清出。

官網指出，大都會盡全力減少損失，本周沒有球隊比他們得到更多農場回報。大都會球迷可以感嘆今年發生的問題，但不必拘泥於此，球團正聰明地向前。

而天使為了打進季後賽全力補強，在交易大限前又送出自家農場排名第9的內野手傑克森（Jeremiah Jackson），換回大都會隊牛棚投手里昂（Dominic Leone）。

牛棚投手里昂本季在大都會出賽31場，主投30.2局送出33次三振，防禦率4.40；最近12場出賽，防禦率只有1.80。

天使隊總管梅納西（Perry Minasian）強調球隊陣容已明顯改善，他也解釋做這筆交易的原因，「里昂過去一個月表現很好，球速有提升，三振率令人印象深刻。」

此外，洋基 在交易大限前只換回2名投手，沒有對貧弱打線做補強，基球迷紛紛在推特上表達對洋基總管凱許曼（Brian Cashman）及老闆的不滿。

洋基用自家農場第29名的投手瓦雷拉（Juan Carela），向白襪換回牛棚投手米道頓（Keynan Middleton）。米道頓本季已出賽39場，主投36.1局送出47次三振，防禦率3.96。

接著洋基用現金和遊騎兵做交易，換回前百大新秀投手霍華德（Spencer Howard）。現年27歲的霍華德本季只在大聯盟投3.1局，防禦率10.80，今年在3A防禦率5.40。