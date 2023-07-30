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MLB／韋蘭德效力大都會最後一戰？生涯第250勝到手

記者藍宗標／即時報導
韋蘭德30日對國民隊先發5.1局失1分，奪下生涯第250勝，仍是現役最多勝投手，大都會終場5：2獲勝。（Getty Images）
韋蘭德30日對國民隊先發5.1局失1分，奪下生涯第250勝，仍是現役最多勝投手，大都會終場5：2獲勝。（Getty Images）

大都會隊29日把王牌投手薛則（Max Scherzer）交易到遊騎兵隊，另一位三屆塞揚獎強投韋蘭德（ Justin Verlander）30日登板，對國民隊先發5.1局失1分，奪下生涯第250勝，仍是現役最多勝投手，大都會終場5：2獲勝。

韋蘭德用103球完成本季第16場先發任務，預料將是效力大都會最後一戰，就等後天交易大限前「獎落誰家」。

國民前兩棒阿布姆斯（CJ Abrams）、卡德拉里歐（Jeimer Candelario）首局連揮安打攻占一、三壘，再發動雙盜壘攻下全場第1分；韋蘭德即時回穩，投到6局上1出局時退場，未再失掉分數，一共被揮出5支安打、飆出5次三振，本季戰績升至6勝5敗、防禦率3.15。

韋蘭德成為大聯盟史上第49位達到250勝的投手，皇家隊葛蘭基（Zack Greinke）224勝是現役第2多，接著是薛則210勝、道奇隊克蕭（ Clayton Kershaw）207勝。

大都會對國民4連戰拿到3勝，本季終於達到50勝（55敗），在國聯東區排名第4、外卡第8；韋蘭德得知薛則被交易嚇了一跳，說要和總經理艾普勒（Billy Eppler）好好談一談，強調仍想留在大都會拚冠軍，若球團高層另有想法，對轉隊持開放態度。

韋蘭德本月6場先發投出4勝1敗、防禦率1.69，也是2019年6月20日洋基隊沙巴西亞（CC Sabathia）之後，大聯盟再度出現250勝投手。

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