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MLB／賈吉復出3保送 救不了洋基…金鶯再見轟勝出

體育新聞組／綜合報導
賈吉傷癒歸隊，選到3次保送、1打數沒安打。（路透）
賈吉傷癒歸隊，選到3次保送、1打數沒安打。（路透）

MLB巴爾的摩金鶯28日迎戰紐約洋基，兩隊展開投手戰以0：0一路打到9局下，最終金鶯打者桑坦德（Anthony Santander）敲出再見陽春砲助球隊1：0取勝，維持美聯東區龍頭地位。

金鶯投手羅德里格斯（Grayson Rodriguez）先發6.1局被敲3支安打無失分，並送出4次三振、2次保送，表現相當優異，他下場後金鶯陸續派上4位後援投手，包含剛交易來的日籍投手藤浪晉太郎在內都沒失分，有效封鎖洋基打線。

值得一提的是藤浪在第7局1出局一壘有人時上場後援，雖然一上來就投出保送讓跑者上得點圈，但很快讓貝德（Harrison Bader）敲出雙殺打成功下庄，金鶯主場球迷也獻上掌聲。

洋基投手柯爾（Gerrit Cole）同樣繳出佳績，先發7局被敲3安無失分，送出5次三振、沒有保送，可惜沒隊友火力支援無關勝敗。

兩隊以0：0一路戰到9局下，桑坦德在一人出局、壘上無人的情況下，鎖定洋基後援投手康利（Tommy Kahnle）投出的變速球，擊出飛向右外野的個人本季第18轟，幫助金鶯取得勝利。

去年敲出62轟刷新美聯單季最多全壘打紀錄的洋基重砲賈吉（Aaron Judge），6月初腳趾韌帶撕裂，休養近2個月後傷癒歸隊，選到3次保送、1打數沒安打。

金鶯於主場擊退洋基後，本季例行賽戰績來到63勝40敗，暫居美聯東區龍頭；洋基戰績則來到54勝49敗，在美聯東區5隊之中墊底。

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