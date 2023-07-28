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MLB／為捕手出氣？紅雀米克拉斯觸身球 遭艾迪頓哥哥趕出場

記者陳宛晶／即時報導
米克拉斯被主審認為投出故意觸身球，遭到驅逐出場。(路透)
米克拉斯被主審認為投出故意觸身球，遭到驅逐出場。(路透)

紅雀隊今天還沒打完1局，先發投手米克拉斯（Miles Mikolas）、總教練馬莫（Oli Marmol）雙雙下班，對手在一次揮棒後棒頭打傷捕手，米克拉斯接著連2顆近身球，第2顆打到人，被視為蓄意觸身球，儘管本人喊冤，但裁判顯然不買單。

紅雀今天以3：10不敵小熊隊，米克拉斯只投0.2局、14球下班，首局哈普（Ian Happ）的打席在揮棒後棒頭打到捕手康崔拉斯（Willson Contreras），康崔拉斯當場濺血，隨後退場治療，儘管哈普當時還與康崔拉斯擁抱致意，但接下來劇情發展迅速升溫。

米克拉斯接下來是兩顆內角直球，先是一顆壞球，下一球就打在哈普的腰背上，場上4名裁判聚集開會後，此役擔任主審的萊恩．艾迪頓（Ryan Additon）大手一揮，將米克拉斯趕出場，而馬莫上場為子弟兵爭論，也一起提前下班；萊恩．艾迪頓為現任中信兄弟隊牛棚教練艾迪頓（Nick Additon）的哥哥。

馬莫賽後表示，「裁判說那是蓄意觸身球，他是故意砸人，因此按照規則，他們必須將他驅逐出場。」馬莫不解表示，在這顆觸身球之前還有一顆近身球，「如果裁判覺得有問題，應該在那顆近身球時就有警告，但是並沒有。」

米克拉斯也堅稱不是故意，自己只是想投內角球，但感覺裁判似乎心有定見即將有事要發生，同樣不解為何沒有先祭出警告。

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