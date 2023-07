MLB／為捕手出氣？紅雀米克拉斯觸身球 遭艾迪頓哥哥趕出場

紅雀隊今天還沒打完1局,先發投手米克拉斯(Miles Mikolas)、總教練馬莫(Oli Marmol)雙雙下班,對手在一次揮棒後棒頭打傷捕手,米克拉斯接著連2顆近身球,第2顆打到人,被視為蓄意觸身球,儘管本人喊冤,但裁判顯然不買單。

紅雀今天以3:10不敵小熊隊,米克拉斯只投0.2局、14球下班,首局哈普(Ian Happ)的打席在揮棒後棒頭打到捕手康崔拉斯(Willson Contreras),康崔拉斯當場濺血,隨後退場治療,儘管哈普當時還與康崔拉斯擁抱致意,但接下來劇情發展迅速升溫。

米克拉斯接下來是兩顆內角直球,先是一顆壞球,下一球就打在哈普的腰背上,場上4名裁判聚集開會後,此役擔任主審的萊恩.艾迪頓(Ryan Additon)大手一揮,將米克拉斯趕出場,而馬莫上場為子弟兵爭論,也一起提前下班;萊恩.艾迪頓為現任中信兄弟隊牛棚教練艾迪頓(Nick Additon)的哥哥。

Ian Happ hit Willson Contreras on a backswing and Contreras was removed from the game



Two pitches later, Miles Mikolas hit Happ with a pitch. Mikolas and Oli Marmol were ejected from the game pic.twitter.com/vP3LgdRn3X