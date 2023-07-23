MLB／張育成第5轟改變紅襪命運 菜鳥卡薩斯雙轟擊沉薛則

台灣旅美棒球好手張育成22日擊出本季第五支全壘打。（美聯社）

台灣旅美棒球好手張育成全壘打熄火五場後，今天對大都會 隊雙重賽第二戰開砲，五局下砲轟三屆塞揚獎強投薛則（Max Scherzer），幫助紅襪隊追平比數，也帶動反撲氣勢，終場以8：6獲勝，終止三連敗。

兩隊三連戰首戰因雨打到第四局，保留到今天再戰，張育成第七局退場，兩打數一安打、攻下兩分打點，紅襪最後4：5落敗。

大都會第二戰推出38歲老將薛則登板先發，前兩局各挨一轟，但大都會四局上攻下三分，讓他帶著3：2領先優勢，直到五局下二度對決張育成，戰況出現變化。

張育成二局下首次打擊，遭83英里滑球三振，五局下一好一壞後，薛則再投84英里滑球，被張育成轟出左外野「綠色怪物」全壘打牆，形成369英尺陽春砲；這是張育成繼7月15日對小熊隊之戰後，再度出現全壘打，也是生涯第19轟，此役四打數一安打、吞下兩次三振，本季打擊率1成64。

YU ALREADY KNOW! pic.twitter.com/Ys4p7bUe5Q — Red Sox (@RedSox) 2023年7月23日

紅襪23歲菜鳥一壘手卡薩斯（Triston Casas）六局下再轟薛則，中外野兩分砲成為致勝一擊，締造生涯首次單場雙響砲紀錄，本季累計14轟；紅襪七局下再得三分拉大比數差距，儘管大都會九局上追回三分，終場仍以兩分之差輸球。

紅襪全場十支安打包括五轟，薛則就被打了四支全壘打，投六局失五分吞敗，本季戰績掉到八勝四敗、防禦率4.20。

美聯東區向來是超級戰區，紅襪目前52勝47敗和洋基 隊並列第四，落後藍鳥隊兩場勝差；值得一提的是，美聯外卡排名前五就有四支美聯東區球隊，光芒穩居榜首，接著是太空人 、藍鳥，暫居保障名額，紅襪、洋基落後差距不大，戰況隨時可能生變。