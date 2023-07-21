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MLB／誰能搶下大谷？ 「這隊」籌碼最多

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平是否交易轉隊，成為球迷熱議焦點。（Getty Images）
大谷翔平是否交易轉隊，成為球迷熱議焦點。（Getty Images）

8月1日是本季MLB的交易大限，大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）指出，如果有球隊想得到大谷翔平，籌碼可能比照教士交易來強打索托（Juan Soto）。

去年交易大限前，教士和國民進行大交易，教士送出游擊手阿布姆斯（CJ Abrams）、2017年選秀探花戈爾（MacKenzie Gore）、前全壘打王沃特（Luke Voit），加上當時百大新秀第21的哈索（Robert Hassell III）、百大新秀第88的伍德（James Wood）以及教士農場第14的蘇山納（Jarlin Susana），從國民換來索托加上一壘手貝爾（Josh Bell）。

摩洛西指出，儘管大谷翔平非常出色，但索托去年被交易時還有2年多的控制權，大谷翔平只剩幾個月就要成為自由球員。

「The Athletic」資深記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，金鶯隊是最有本錢發動交易的球隊，即使拉契曼（Adley Rutschman）、韓德森（Gunnar Henderson）、羅德里格茲（Grayson Rodriguez）及哈勒戴（Jackson Holliday）是非賣品，不過他們陣中還有8個百大新秀，可以在不削弱球隊陣容的情況下提供出色包裹。

不過摩洛西分析，大谷翔平近期遭遇手指水泡傷勢，如果他無法穩定投球出賽，這筆交易不一定適合金鶯，因為金鶯明顯比較缺投手。

隨這大谷交易轉隊話題增溫，當地球迷則向球團許願「希望大谷一輩子當天使」。

在天使對洋基的主場比賽第三戰，平日午間湧現數萬觀眾，隨處可見穿著17號大谷翔平球衣的球迷。

死忠天使球迷表示，「天使球迷很幸運，這6年可以擁有大谷翔平」。他說，「大谷翔平這6年來的表現，貢獻不只在天使隊，更涵蓋整個棒球運動，他改變了棒球比賽的風貌，他像個孩子在場上比賽，盡其所能發揮實力，這真的很棒，我很喜歡。」

大谷翔平是否交易轉隊，成為球迷熱議焦點。（美聯社）
大谷翔平是否交易轉隊，成為球迷熱議焦點。（美聯社）

大谷翔平 天使 洋基

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