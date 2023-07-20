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MLB／韋蘭德重現王牌架勢 官網：大都會想拚外卡靠他和薛則

記者藍宗標／即時報導
大都會隊40歲老將韋蘭德重現王牌架勢，對白襪隊先發8局只失1分。（Getty Images）
大都會隊40歲老將韋蘭德重現王牌架勢，對白襪隊先發8局只失1分。（Getty Images）

大都會隊40歲老將韋蘭德 （Justin Verlander）19日重現王牌架勢，對白襪隊先發8局只失1分，幫助大都會5：1獲勝，奪下本季第4勝（5敗），防禦率降到3.47。

韋蘭德用100球完成8局任務，只被揮出3支安打，飆出7次三振，前6局讓白襪一路掛零，7局上被羅伯特（Luis Robert Jr.）轟出陽春砲，失掉唯一分數；羅伯特本季第28轟出爐，在美聯排名第2，落後天使隊大谷翔平7轟。

韋蘭德本季年薪4333萬3333美元，和隊友薛則（Max Scherzer）並列大聯盟榜首，但到5月5日才展開首戰，投到6月底只有2勝4敗，進入7月恢復水準，4場先發投出2勝1敗、防禦率2.08。

大都會目前戰績45勝50敗，在國聯東區排名第4、外卡名列第7，在分區落後榜首勇士隊達16.5場勝差。

大聯盟官網指出，如果大都會在8月 1日交易截止日前，有接近爭取外卡的可能性，就有理由保持陣容，全力爭取季後賽，韋蘭德、薛則（8勝3敗、防禦率3.99）必須發揮出最佳戰力才行。

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