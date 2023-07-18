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MLB／大谷翔平追平2分砲 第35轟甩棒帶狠勁

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平17日擊出本季第35支全壘打後，霸氣甩棒。（美聯社）
大谷翔平17日擊出本季第35支全壘打後，霸氣甩棒。（美聯社）

大谷翔平今天再度演繹「一人棒球」，第7局掃出一發追平兩分砲，本季第35轟幫助天使以3：3追平洋基隊，此役前4打席已敲3安打、全數上壘。最終比賽打到第10局，天使以4:3贏得勝利。

天使隊近13戰吞下11敗近況低迷，今天展開與洋基隊的3連戰，大谷擔任第2棒、指定打擊，面對洋基先發投手塞佛里諾（Luis Severino），大谷前兩打席分別是一壘打、二壘打。

洋基在此戰第3次碰上大谷時作出明智選擇，兩出局、一三壘有人，決定將大谷請上一壘，儘管天使主場球迷噓聲四起，但洋基召喚「滿壘計」最終奏效。

兩軍維持前5局的0：0，洋基6局上靠卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）滿壘敲出二壘打，一棒帶有2分打點率先開張分數，天使則在6局下由泰斯（Matt Thaiss）敲出陽春砲追分，第7局大谷在一壘有人時面對金恩（Michael King）的投球，球數2好1壞時，將一記96.9哩直球掃出中外野牆外。

大谷一出手就知道，霸氣帶有狠勁的甩棒，邁開確信步，繞壘時也幾度振臂大吼、表露情緒，用球棒證明日前所言「不喜歡輸的感覺」，本季第35轟持續在全壘打綁上獨走。

洋基 天使 大谷翔平

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