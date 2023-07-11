MLB／大谷翔平19項數據居天使第一 球衣銷量不敵勇士亞古納

大谷翔平。（Getty Images）

天使隊明星賽前勝率再度跌破5成，不過大谷翔平 表現仍相當夢幻，成為今年美聯MVP大熱門，有日媒統計，大谷19項投打數據排名全隊第一。

大谷共有12項打擊數據排名第1，包括出賽數（89）、打席數（398）、得分（63）、安打（103）、三壘安打（6）、全壘打（32）、打擊率（0.302）、打點（71）、盜壘成功（11）、上壘率（0.387）、長打率（0.663）、整體攻擊指數（1.050）。

另外有7項投球數據排名第1，分別是先發次數（17）、防禦率（3.32）、勝場數（7）、投球局數（100.1局）、三振數（132）、每局被上壘率（1.10）、被打擊率（0.189）。

值得一提的是，大谷翔平全壘打、三壘打、長打率及攻擊指數不只是全隊第一，更是大聯盟第一，他投球時的被打擊率同樣傲視群雄，獨居榜首。不過天使目前45勝46敗，距離美聯西區龍頭遊騎兵7場勝差，落後美聯外卡第3的太空人也還有5場勝差。

儘管大谷表現優異，但大聯盟官網今天公布球衣銷售量排名，大谷不敵勇士 隊亞古納（Ronald Acuna Jr.），屈居第2。亞古納本季成績大幅進步，目前21轟、41盜，打擊率高達0.331，整體攻擊指數（0.990）只落後大谷翔平，加上勇士成為大聯盟本季首支60勝球隊，亞古納自然成為國聯MVP熱門人選，人氣也反映在球衣銷售量上。