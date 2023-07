MLB／大谷翔平19項數據居天使第一 球衣銷量不敵勇士亞古納

天使隊明星賽前勝率再度跌破5成,不過大谷翔平 表現仍相當夢幻,成為今年美聯MVP大熱門,有日媒統計,大谷19項投打數據排名全隊第一。

大谷共有12項打擊數據排名第1,包括出賽數(89)、打席數(398)、得分(63)、安打(103)、三壘安打(6)、全壘打(32)、打擊率(0.302)、打點(71)、盜壘成功(11)、上壘率(0.387)、長打率(0.663)、整體攻擊指數(1.050)。

另外有7項投球數據排名第1,分別是先發次數(17)、防禦率(3.32)、勝場數(7)、投球局數(100.1局)、三振數(132)、每局被上壘率(1.10)、被打擊率(0.189)。

值得一提的是,大谷翔平全壘打、三壘打、長打率及攻擊指數不只是全隊第一,更是大聯盟第一,他投球時的被打擊率同樣傲視群雄,獨居榜首。不過天使目前45勝46敗,距離美聯西區龍頭遊騎兵7場勝差,落後美聯外卡第3的太空人也還有5場勝差。

儘管大谷表現優異,但大聯盟官網今天公布球衣銷售量排名,大谷不敵勇士 隊亞古納(Ronald Acuna Jr.),屈居第2。亞古納本季成績大幅進步,目前21轟、41盜,打擊率高達0.331,整體攻擊指數(0.990)只落後大谷翔平,加上勇士成為大聯盟本季首支60勝球隊,亞古納自然成為國聯MVP熱門人選,人氣也反映在球衣銷售量上。

