場邊人語／紅襪日將 揮棒越牆

現年29歲，來自日本 的左打者吉田正尚（Masataka Yoshida），7月9日午後在麻州波士頓 芬威球場（Fenway Park) 擔任紅襪隊第五棒外野手指定打擊，於第八局下抓住機會，將對方左投手投出的四縫線速球揮出左外野方向陽春全壘打，關鍵性突破僵局，終場以4比3擊敗奧地利克蘭運動家隊。

這是吉田正尚於2023年3月30日在大聯盟亮相之後第10次揮出全壘打。他已經連續7次在單場比賽之中擊出多支安打，這個紀錄目前在大聯盟僅見。

紅襪隊來自美國職棒大聯盟(MLB) 美國聯會東區小組，在例行賽程91次岀戰成績48勝43敗獲勝率52.7%；運動家隊則來子美國聯會西區小組，至今在例行賽季也岀戰過92次成績只有25勝67負獲勝率僅有27.2%。

吉田正尚飄洋過海到西洋，至今78次出場，有335個打席301次打數，共擊出95支安打10支全壘打19支二壘安打2支三壘安打，得到47分44個打點，創君打擊率.316。

波士頓紅襪隊當初在評估吉田正尚的表現時，特別注意到他對抗二縫線快速球、四縫線快速球和曲球投手的功夫，以及頻繁的揮出二壘安打的能力。

吉田正尚的盜壘功夫也是對手頭痛之處。他是於2022年12月7日和紅襪隊簽訂為期5年8000萬元的合約。

吉田正尚在剛剛結束的世界棒球經典賽，七場比賽之中共擊出1支二壘安打2支全壘打，有13個打點1次遭到三振，場均打擊率.409；是曰本國家隊第三次成為大贏家的關鍵。

紅襪隊最近一次仰賴日本籍球員，是2013年到2016年間聘請日本讀賣巨人隊右投手上原浩治（Koji Uehara）助陣。

紅襪隊於2013年10月30日，贏得成軍以來第九次大聯盟年度總冠軍。