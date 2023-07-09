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MLB／大谷第32轟救不了天使 只差二壘打就是完全打擊

記者藍宗標／即時報導
天使隊大谷翔平本季第32轟出爐，露出微笑。（路透）
天使隊大谷翔平本季第32轟出爐，露出微笑。（路透）

天使隊近況陷入低潮，對戰道奇隊更是一面倒慘敗，8日在客場又以5：10落敗，本季洛杉磯「高速公路大戰」4戰全敗；天使最大亮點仍是大谷翔平，8日4打數3安打、攻下3分打點，本季第32轟出爐，仍是大聯盟全壘打王，只差二壘打就是完全打擊。

大谷繼續擔任天使開路先鋒，首局首打席看到維西亞（Alex Vesia）投出的第1球，就把93英里速球打成中外野方向一壘打。

他在接下來3個打席面對葛洛夫（Michael Grove），3局上揮出右外野方向三壘打，本季累積6支也在大聯盟獨居榜首，接著6局上中外野飛球出局，7局上轟出中外野433英尺兩分砲，中斷連4場比賽未開轟紀錄。

9局上最後一次打擊，大谷面對哈森（Bryan Hudson）揮出左外野高飛犧牲打，攻下個人第3分打點，天使終場仍以5分之差落敗；大谷賽前4場比賽13次打數1支安打，此役找回手感，打擊率也從2成97升至3成02。

天使左投德梅斯（Reid Detmers）投完前兩局被攻下6分，只投3.1局失7分吞敗，被揮出6支安打有一半是全壘打，讓天使一路陷入苦戰，根本無法挽回局面，最近吞下5連敗，也是近10戰第9敗，戰績45勝46敗掉到分區第4。

道奇全場10支安打有5支全壘打，用重砲火力擊垮天使，開路先鋒貝茲（Mookie Betts）首局首打席開轟，本季第26轟出爐，第10支首局首打席全壘打更創大聯盟前半季紀錄。

天使 道奇 大谷翔平

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