MLB／大谷第32轟救不了天使 只差二壘打就是完全打擊

天使 隊近況陷入低潮,對戰道奇 隊更是一面倒慘敗,8日在客場又以5:10落敗,本季洛杉磯「高速公路大戰」4戰全敗;天使最大亮點仍是大谷翔平 ,8日4打數3安打、攻下3分打點,本季第32轟出爐,仍是大聯盟全壘打王,只差二壘打就是完全打擊。

大谷繼續擔任天使開路先鋒,首局首打席看到維西亞(Alex Vesia)投出的第1球,就把93英里速球打成中外野方向一壘打。

他在接下來3個打席面對葛洛夫(Michael Grove),3局上揮出右外野方向三壘打,本季累積6支也在大聯盟獨居榜首,接著6局上中外野飛球出局,7局上轟出中外野433英尺兩分砲,中斷連4場比賽未開轟紀錄。

Shohei Ohtani leads the Majors in home runs.



He also leads the Majors in triples after hitting his 6th! pic.twitter.com/vLbFPad6Cd