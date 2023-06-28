我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有內鬼？美官員：俄「末日將軍」早知瓦格納首腦要兵變

2024總統最新民調 川普44% 首超拜登41%

MLB／大谷翔平開轟 水原一平當「影武者」好評更勝本尊

記者蘇志畬／即時報導
天使隊投打「二刀流」好手大谷翔平27日一局下敲出全壘打後，因為趕著去準備當投手，沒時間好好完成全壘打慶祝儀式，於是將武士帽交給他的隨身翻譯水原一平，由水原替他完成慶祝。(取材自天使隊推特)
天使隊投打「二刀流」好手大谷翔平27日一局下敲出全壘打後，因為趕著去準備當投手，沒時間好好完成全壘打慶祝儀式，於是將武士帽交給他的隨身翻譯水原一平，由水原替他完成慶祝。(取材自天使隊推特)

天使隊投打「二刀流」好手大谷翔平今天敲出本季第27轟，然而開轟完後急著準備投球，將慶祝用的武士頭盔交給翻譯水原一平，結果水原戴上頭盔當起「影武者」，獲得的迴響比大谷開轟還高。

大谷翔平今天擔任先發「第2棒、投手」，投手大谷1局上投出三上三下，打者翔平在1局下1出局後敲出陽春砲，馬上給予援護。

然而開轟後的大谷回到休息區接過武士頭盔，原本慶祝流程是自己戴上接受隊友擊掌，然而大谷卻似乎是為了要準備投球，比出換人手勢，沒有戴上頭盔就走下通道。

結果接下頭盔的水原一平在其他球員的鼓譟之下，戴起頭盔延續大谷沒做完的慶祝動作，形成難得一見的有趣畫面，天使隊也將水原一平戴頭盔的照片放上官方推特，不料獲得的分享、按讚、留言數，都比前一支以日文發佈的大谷翔平開轟影片要多。

大谷翔平 天使 推特

上一則

MLB／大谷翔平10K+雙響砲收下第7勝 天使站上美西第2

延伸閱讀

MLB／大谷翔平身價數據網站估算破5億美元 球迷：太少

MLB／大谷翔平身價數據網站估算破5億美元 球迷：太少
MLB／給自己援護 大谷翔平敲第27轟 第4次二刀流開砲

MLB／給自己援護 大谷翔平敲第27轟 第4次二刀流開砲
MLB／曾說神鱒是最偉大球員 席林改口：沒人比大谷更有價值

MLB／曾說神鱒是最偉大球員 席林改口：沒人比大谷更有價值
MLB／大谷翔平連3年入選明星賽 指定打擊身分登上「先發直達車」

MLB／大谷翔平連3年入選明星賽 指定打擊身分登上「先發直達車」

熱門新聞

霍華德父子深情擁抱。（Getty Images）

NBA／霍華德之子爆冷第11順位獲選 父子擁抱畫面感人

2023-06-23 08:20
內馬爾在Instagram承認出軌，並向懷孕女友道歉。（取材自Instgram）

內馬爾懺悔趁女友懷孕偷吃 爆「偷腥協議」不能跟妓女

2023-06-21 21:30
約柯奇。（Getty Images）

NBA／約柯奇摘首冠 尼克藍道：當年又慢又肥卻大殺四方

2023-06-21 05:25
米勒被黃蜂以榜眼選入。（美聯社）

NBA／黃蜂榜眼嗆喬丹老了是老凡人 喬治才是他的GOAT

2023-06-23 07:35
過去頻頻在西區戰場廝殺的柯瑞(右)和保羅，兩人新賽季將並肩作戰。（路透）

NBA／合體柯瑞全力衝擊總冠軍 保羅：感到非常興奮

2023-06-23 06:45
李文斯頓見證勇士4座總冠軍之旅。（歐新社）

NBA／想要多陪伴家人 勇士冠軍功臣決定告別灣區

2023-06-20 20:48

超人氣

更多 >
蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛
普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉
特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情
堅果可護腦 這種更是大幫手

堅果可護腦 這種更是大幫手
傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了