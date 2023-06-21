MLB／太悲情…先發15場無勝投 皇家萊爾斯創紀錄

皇家投手萊爾斯開季至今先發15場沒贏過，創史上首見紀錄。（Getty Images）

皇家 隊先發投手萊爾斯（Jordan Lyles）19日面對老虎隊，繳出6局失3分的優質先發，但老虎在第7局灌進5分逆轉戰局，萊爾斯勝投也飛掉。皇家最終以4：6不敵老虎，這讓萊爾斯不只本季沒拿過勝投，他先發的15場比賽，皇家竟全部輸球。

萊爾斯前6局其實只掉1分，皇家以4：1領先，他第7局續投連被敲2安，因此下場休息。接替投球的克拉克（Taylor Clarke）卻上來放火，先被老虎羅傑斯（Jake Rogers）敲出2分打點安打，接著被卡本特（Kerry Carpenter）轟出逆轉三分砲，老虎將分數改寫為6：4，最終收下比賽勝利。

萊爾斯本季15場先發，防禦率6.72，0勝11敗暫居大聯盟敗投王。據「ESPN Stats & Info」統計，萊爾斯本季先發15場皇家全輸球，這是大聯盟投手開季登板後，史上最長球隊連敗紀錄。

萊爾斯賽後坦言自己想投完第7局，他也無奈表示，「我覺得我投得很好，但我們沒有得到好結果。」