我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州包車送非法移民到洛杉磯 洛市議員提動議促徹查

聯航擬推電動飛機 灣區空中通勤最快2026年實現

MLB／被怨「抹油」標準不一 裁判澄清

體育新聞組／綜合報導
大都會牛棚投手史密斯被驅逐出場，賽後抱怨裁判標準不一。（美聯社）
大都會牛棚投手史密斯被驅逐出場，賽後抱怨裁判標準不一。（美聯社）

大都會牛棚投手史密斯（Drew Smith）日前因使用外部物質被裁判驅逐出場，史密斯受訪時認為裁判標準不一，同樣曾被趕出場的塞揚強投薛則（Max Scherzer）也認為裁判太過主觀。不過大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）強調裁判有統一接受訓練，他也認為，「實際上投手抹油的情形相當普遍」。

史密斯被認定使用外部物質遭禁賽10場。這是自薛則、洋基隊赫曼（Domingo German）後，本季第3位因「抹油」被禁賽的投手。大聯盟自2021年6月開始嚴格檢查外部物質後，共有5位投手被禁賽。

針對2名投手提出的質疑，曼弗瑞表示，「每次這種情況發生後，我們都會和裁判討論。我認為所有的違規事件都很明確，沒有疑慮。很明顯那種黏稠度，不可能是合法使用松香造成的。」

曼弗瑞強調裁判並沒有武斷執法，「裁判都受過統一訓練，明白規則允許下，投手使用松香是什麼感覺，也知道當你違法將松香和酒精、防曬乳及其他黏性物質混合時，是什麼感覺。」

「黏性物質正改變比賽。從誠信和公平的角度來看，我們有義務確保規則執行。從我的角度來看，違規情況確實發生」曼弗瑞說。

大都會 洋基

上一則

場邊人語／教頭直言 接任為錢

下一則

NBA／喬丹「流感之戰」球鞋 138萬拍出

延伸閱讀

不結婚無性愛 柏拉圖式伴侶只想共同養小孩

不結婚無性愛 柏拉圖式伴侶只想共同養小孩
起訴川普後司法部長首發聲 挺特檢史密斯「致力公正及法治」

起訴川普後司法部長首發聲 挺特檢史密斯「致力公正及法治」
MLB／紐約又有人抹油 大都會牛棚史密斯被趕出場

MLB／紐約又有人抹油 大都會牛棚史密斯被趕出場
停車衝突 馬州首府槍擊案3死3傷

停車衝突 馬州首府槍擊案3死3傷

熱門新聞

梅西10日抵達中國後，卻因簽證問題被卡在北京國際機場約2小時左右。（取自推特）

阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？

2023-06-10 23:40
梅西抵達北京的第一天，網上傳出梅西因為簽證問題被困在首都國際機場2個小時。（圖截取自都市快報）

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

2023-06-10 11:33
梅西開賽僅81秒就進球，創個人生涯最快進球紀錄。(截自CCTV-5)

北京友誼賽 阿根廷2：0勝澳洲 梅西81秒破門創紀錄

2023-06-15 10:18
下半場靠著約柯奇（左）獨拿19分，帶領金塊成功翻盤，最終以94：89擊退熱火。（路透）

NBA總冠軍／94:89 金塊擊敗熱火 抱回隊史47年首冠

2023-06-12 23:03
王欣瑜(左)與謝淑薇奪下法國網球公開賽女雙冠軍。(歐新社)

法網／逆轉勝 「海峽組合」謝淑薇、王欣瑜女雙奪冠

2023-06-11 09:08
約柯奇的兩歲女兒超萌。（Getty Images）

NBA／約柯奇捧冠 可愛的2歲女兒剛好名叫「熱火」？

2023-06-13 07:47

超人氣

更多 >
西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡
定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額
吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟
壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議
劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社