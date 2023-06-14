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MLB／球迷自辦反抵制活動 2.7萬人見證運動家7連勝擺脫爐主

聯合新聞網／即時報導
運動家球迷自主發起「反抵制活動」。 （美聯社）
運動家球迷自主發起「反抵制活動」。 （美聯社）

運動家隊老闆執意要將球隊遷離奧克蘭，加上球團近年不補強陣容及調漲票價等行為，讓主場票房慘不忍睹。13日運動家球迷自主發起「反抵制活動」，共有2萬7759名球迷進場共襄盛舉。運動家則再度上演驚奇，以2：1險勝光芒隊，將連勝推進到7場，同時皇家隊輸球，運動家正式脫離聯盟墊底。

運動家球迷自費製作7000件印有「SELL」字樣的綠色T恤，呼籲老闆出售球隊。13日運動家日籍投手藤浪晉太郎擔任假先發，一出場球迷們就高喊：「賣球隊」。

本場比賽湧入2萬7759名觀眾，票房高達81.1萬美元。運動家球團發表聲明，會把門票收入全部捐出去。

運動家球員讓球迷欣賞到一場精采的比賽，藤浪主投1局無失分後退場，真先發哈里斯（Hogan Harris）主投7局只被敲4安，失掉1分。

運動家打線在7局下展開反撲，魯克（Brent Rooker）敲出帶有1分打點的長打。8局下勞瑞亞諾（Ramon Laureano）安打上壘，接著靠隊友犧牲觸擊上二壘，自己再盜上三壘，隨後培瑞茲（Carlos Perez）擊出滾地球，送回勞瑞亞諾。

9局下運動家推派梅伊（Trevor May）關門，雖然投出2次保送，但仍順利化解危機，完成逆轉勝。

運動家在2.7萬人進場見證下逆轉光芒打下7連勝，也擺脫聯盟爐主地位。（路透）
運動家在2.7萬人進場見證下逆轉光芒打下7連勝，也擺脫聯盟爐主地位。（路透）

運動家球迷自主發起「反抵制活動」，高舉看板抗議。 （美聯社）
運動家球迷自主發起「反抵制活動」，高舉看板抗議。 （美聯社）

運動家球迷自主發起「反抵制活動」，高舉「Sell Now」標語。 （美聯社）
運動家球迷自主發起「反抵制活動」，高舉「Sell Now」標語。 （美聯社）

運動家球迷自主發起「反抵制活動」，此戰共有2.7萬人進場。（美聯社）
運動家球迷自主發起「反抵制活動」，此戰共有2.7萬人進場。（美聯社）

運動家球迷自主發起「反抵制活動」，印出運動家老闆照片當作箭靶嘲諷。 （美聯社）
運動家球迷自主發起「反抵制活動」，印出運動家老闆照片當作箭靶嘲諷。 （美聯社）

皇家 奧克蘭

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