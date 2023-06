MLB／球迷自辦反抵制活動 2.7萬人見證運動家7連勝擺脫爐主

運動家隊老闆執意要將球隊遷離奧克蘭 ,加上球團近年不補強陣容及調漲票價等行為,讓主場票房慘不忍睹。13日運動家球迷自主發起「反抵制活動」,共有2萬7759名球迷進場共襄盛舉。運動家則再度上演驚奇,以2:1險勝光芒隊,將連勝推進到7場,同時皇家 隊輸球,運動家正式脫離聯盟墊底。

運動家球迷自費製作7000件印有「SELL」字樣的綠色T恤,呼籲老闆出售球隊。13日運動家日籍投手藤浪晉太郎擔任假先發,一出場球迷們就高喊:「賣球隊」。

The first batter of the game and the "SELL THE TEAM" chants are raining down in Oakland pic.twitter.com/Rssub45MBL

本場比賽湧入2萬7759名觀眾,票房高達81.1萬美元。運動家球團發表聲明,會把門票收入全部捐出去。

We are proud to donate all ticket revenue from tonight’s game to the Alameda County Community Food Bank and the Oakland Public Education Fund to support their impactful work in the East Bay! pic.twitter.com/99YlI6lvAc