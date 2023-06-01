MLB／大谷雙響砲 楚奧特也開轟…第27次同場全壘打

大谷翔平5月31日對白襪擊出雙響砲。（Getty Images）

前一天在被要求就大谷翔平 打出433英尺的全壘打後的力量進行評析時，天使 教頭尼文（Phil Nevin）指出大谷翔平有辦法打得更遠。5月31日在對白襪系列賽的最後一場就驗證了他的說法。

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而且大谷像是在趕進度似的，單場擊出雙響砲。本季全壘打數字來到15支。

根據Statcast數據，大谷從白襪隊先發投手林恩（Lance Lynn）手中連續兩局開砲，在第三局擊出425英尺的中外野兩分砲，在第四局打出459英尺的陽春砲。

OHTANI HITS HIS SECOND HOMER OF THE DAY 😱



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但打者翔平的第二支全壘打甚至還不是天使隊隊員最遠的一支全壘打。楚奧特（Mike Trout） 在第一局擊出461英尺的兩分全壘打，讓天使隊取得領先地位。

這也是楚奧特和大谷翔平第27次同場開砲，而且是本賽季首次出現。當兩人同場獻技時，天使隊的戰績是18勝8敗。31日的比賽天使隊也循例最終以12：5勝出。

根據Statcast的數據，大谷翔平的459英尺全壘打是他職涯第五遠的全壘打；他在2021年7月4日也打出過這麼遠的球。