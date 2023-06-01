我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

MLB／大谷雙響砲 楚奧特也開轟…第27次同場全壘打

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平5月31日對白襪擊出雙響砲。（Getty Images）
大谷翔平5月31日對白襪擊出雙響砲。（Getty Images）

前一天在被要求就大谷翔平打出433英尺的全壘打後的力量進行評析時，天使教頭尼文（Phil Nevin）指出大谷翔平有辦法打得更遠。5月31日在對白襪系列賽的最後一場就驗證了他的說法。

來源：推特

而且大谷像是在趕進度似的，單場擊出雙響砲。本季全壘打數字來到15支。

根據Statcast數據，大谷從白襪隊先發投手林恩（Lance Lynn）手中連續兩局開砲，在第三局擊出425英尺的中外野兩分砲，在第四局打出459英尺的陽春砲。

來源：推特

但打者翔平的第二支全壘打甚至還不是天使隊隊員最遠的一支全壘打。楚奧特（Mike Trout） 在第一局擊出461英尺的兩分全壘打，讓天使隊取得領先地位。

這也是楚奧特和大谷翔平第27次同場開砲，而且是本賽季首次出現。當兩人同場獻技時，天使隊的戰績是18勝8敗。31日的比賽天使隊也循例最終以12：5勝出。

根據Statcast的數據，大谷翔平的459英尺全壘打是他職涯第五遠的全壘打；他在2021年7月4日也打出過這麼遠的球。

與此同時，楚奧特461英尺的全壘打則是Statcast自2015年以來個人第八遠。

大谷翔平5月31日對白襪擊出雙響砲。（路透）
大谷翔平5月31日對白襪擊出雙響砲。（路透）

天使 大谷翔平

上一則

法網／網上黑粉多 約克維奇用小布名言自勉

下一則

NBA／熱火全力圍堵金塊約柯奇 巴特勒：5個人一起防守他

延伸閱讀

MLB／大谷翔平雙響砲登美聯第2 天使教頭：還希望他休息嗎？

MLB／大谷翔平雙響砲登美聯第2 天使教頭：還希望他休息嗎？
MLB／大谷挨完觸身球 隔天敲本季第13轟

MLB／大谷挨完觸身球 隔天敲本季第13轟
MLB／武士頭盔慶祝有新招 大谷翔平開轟 天使還是輸

MLB／武士頭盔慶祝有新招 大谷翔平開轟 天使還是輸
MLB／大谷翔平本季首挨觸身球 痛得哇哇叫後4支0、2K

MLB／大谷翔平本季首挨觸身球 痛得哇哇叫後4支0、2K

熱門新聞

日本職業摔角選手赤井沙希(右)突宣布退役，讓粉絲相當震驚。圖／取自Twitter@SakiAkai

「摔角界林志玲」突宣布退役 「擂台激鬥照」美如妖精

2023-05-25 12:20
綠衫軍以104：103擊敗熱火。（Getty Images）

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

2023-05-27 23:27
漢姆認為，外界應對總教練更有耐心。（路透）

NBA／季後賽「換帥」令人窒息 湖人總教練籲：球星要站出來相挺

2023-05-28 07:57
熱火103：84東區封王。（Getty Images）

NBA／阻止綠衫軍創歷史 熱火東區封王 將與金塊爭總冠軍

2023-05-29 22:48
熱火闖進總冠軍賽，巴特勒獲選東區冠軍賽MVP。（Getty Images）

NBA／巴特勒獲MVP 熱火成史上第2支闖冠軍賽老八

2023-05-29 23:37
熱火29日東區冠軍賽第7戰將在客場出戰塞爾蒂克。（歐新社）

NBA／今晚東區決賽 熱火隊史2次客場「搶七」都失利 綠衫軍拚歷史

2023-05-29 08:47

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行