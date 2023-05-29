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大谷6勝被牛棚砸鍋 本季累計90K暫居美聯三振王

記者蘇志畬／綜合報導
天使隊投打「二刀流」大谷翔平雙刀出擊，繳出6局10K失2分的優質先發。（路透）
天使隊投打「二刀流」大谷翔平雙刀出擊，繳出6局10K失2分的優質先發。（路透）

天使隊投打「二刀流」大谷翔平27日雙刀出擊，雖然控球不太穩定，但依舊繳出6局10K失2分的優質先發，最快球速來到101哩（約163公里），也等到球隊反敗為勝，只不過退場時的勝投資格，在7局上被牛棚放火燒掉。

大谷翔平本季累計三振90次，超越多倫多藍鳥投手高斯曼（Kevin Gausman）的89次，暫居美聯三振王。

大谷翔平開賽就因為自己傳球失誤，讓對手站上壘包，2出局後又出現保送、安打，而丟掉第1分；雖然靠著烏謝拉（Gio Urshela）2局下二壘打追平比數，但5局上大谷亂流中被敲3支安打還有1次保送，但好在有1次雙殺，只丟掉1分。

投手大谷此役以109球投完6局後退場休息，其中72顆好球，飆出10次三振是本季第4次達到雙位數三振，另有3次保送，掉2分有1分責失，有機會拿下本季第6勝。

只不過打者翔平沒幫到自己，在投手大谷投球任內，3打數沒有敲安，5局下更是在1出局、一二壘有人時，敲出雙殺打無功而返，天使隊仍以1：2落後。

好在天使隊在6局下1出局後，朱力（Brandon Drury）的二壘打點燃攻勢，接著沃許（Jared Walsh）保送，烏謝拉滾地推進形成2出局、二三壘有人，泰斯（Matt Thaiss）一支右外野安打打回2分，超前為3：2，在大谷退場前給予勝投資格。

然而7局上換投後，希爾賽（Chase Silseth）先投出保送，抓到1出局後又連出現2次暴投讓對手上三壘，一顆塞進好球帶的直球，被索勒（Jorge Soler）敲出2分砲，天使隊又以4：3落後。

天使 大谷翔平 投資

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