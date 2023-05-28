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MLB／大谷翔平本季累計90K 暫居美聯三振王

中央社／東京28日綜合外電報導
大谷翔平。（美聯社）
大谷翔平。（美聯社）

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使球星大谷翔平今天先發主投6局飆出10K，本季累計三振90次，超越多倫多藍鳥投手高斯曼（Kevin Gausman）的89次，暫居美聯三振王。

天使終場以5比8輸給邁阿密馬林魚。

日媒Sponichi Annex報導，今天是大谷本季第11次以「二刀流」先發出賽。到今天比賽結束止，本季以打者身分出賽51場成績為197打數53安、12支全壘打、33分打點、6次盜壘，打擊率2成69；投手部分先發11場5勝1敗，防禦率2.91。

日媒THE ANSWER報導，大谷今天直球相當犀利，包括4局用一顆外角偏高的156公里速球三振馬林魚打者，接著又以158公里速球再拿下三振；5局還投出今天最快的163公里速球。

MLB官方記者在推特上放上大谷直球影像說，這可能是大谷本季最具效果的四縫線快速球，「21球中有13球是打者揮空或未揮棒的好球」。這項數據到6局投完為34球中有15球。

不過，大谷今天在打擊方面成績為4打數無安打、1次盜壘成功。

日本放送協會（NHK）報導，大谷雖然今天投出10次三振僅失2分的好投，但最後無關勝負。

大谷6局上靠三振解決3名打者後，天使打者在6局下得2分以3比2反超馬林魚，讓大谷取得勝投資格；不過，馬林魚7局上得2分又逆轉戰局，大谷此役無關勝敗。

天使 MLB 大谷翔平

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