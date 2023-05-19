MLB／大谷第10轟出爐 再敲生涯首支超前安

天使隊「二刀流」大谷翔平18日戰金鶯首局就敲出陽春砲，本季第10轟出爐 。（美聯社）

天使 隊「二刀流」大谷翔平 再度開砲，18日面對金鶯隊之戰首局就敲陽春砲，本季第10轟出爐，旅美6季以來，這是他第5年單季達到雙位數全壘打，只有2020年的縮水賽季未達陣。同時，他在第八局打出職涯首支超前內野一壘安打，讓天使隊以6：5逆轉勝金鶯隊，以剛超過5成的勝率結束客場戰事。

兩軍進行4連戰的最終戰，大谷擔任第3棒、指定打擊出賽，金鶯先發投手威爾斯（Tyler Wells）開賽連飆2K後碰上大谷，一記85.5哩的變速球被他逮到，飛行距離378呎，正好打在看台區圍牆上，這一轟幫助天使在1局上取得1：0領先。

大谷在本季第43場出賽達到10轟，從2018年轉戰大聯盟開始，6季共有5季達到雙位數全壘打，最多轟為2021年的46轟；唯一以個位數作收為疫情 縮水為60場的2020年，大谷敲出7轟。

大谷在八局上滿壘情況下擊出二壘方向滾地球，雖被金鶯隊二壘手柯倫比（Danny Coulombe）攔截，但一壘手蒙特卡索（Ryan Mountcastle）離壘太遠，大谷以每秒28.7英尺的速度，只花了4.22秒就攻占一壘，讓三壘上的奈托（Zach Neto）奔回本壘拿下超前分。

加上楚奧特（Mike Trout），這兩位超級巨星乎合力撐起天使隊的全部戰力。大谷在第一局首打席擊出陽春砲，楚奧特在第三局打出兩分砲。這是本賽季兩人第三次在同一場比賽中打出全壘打，也他們自2018年成為隊友以來第25次。