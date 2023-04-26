我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德軟體巨頭SAP落腳金山 看中強大人才庫 有望增500工作

家居零售巨頭BBB破產 折扣券3天內到期 引發搶購潮

MLB／險被近身球砸頭 大谷翔平嚇到慘叫

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平差點被球砸到頭。（美聯社）
大谷翔平差點被球砸到頭。（美聯社）

天使、運動家隊24日上演大混戰，打到延長10局，運動家以11：10帶走勝利，擔任天使第3棒、指定打擊的大谷翔平4打數有1支二壘打，首打席因頭部近身球虛驚一場。

兩隊4連戰，第1場就殺得難分難解，運動家前3局就灌進7分，天使一度面對1：7落後，3局下先追回1分，6局下靠5安打、2保送攻下5分大局追平，包括大谷翔平也貢獻了一支二壘打。

天使一度靠7局下朱力（Brandon Drury）的安打，首度取得8：7超前，天使臨到勝利門前卻軟手，9局上溫茲（Andrew Wantz）以連兩保送開局，天使換上巴瑞亞（Jaime Barría）接替並未踩住煞車，卡佩（Conner Capel）敲安形成滿壘，巴瑞亞再投出保送，讓運動家兵不血刃追平逼進延長賽。

大谷此役的第1打席令人捏把冷汗，運動家先發投手瓦迪查克（Ken Waldichuk）的85.2哩變速球，直朝大谷頭部而來，他連忙閃身、配上明顯受到驚嚇的慘叫聲，天使主場噓聲大作，大谷則是伸出雙手示意沒事，一個手勢平息主場球迷的噓聲，該打席最終因捕手妨礙打擊上壘。

大谷翔平差點被球砸到頭。（Getty Images）
大谷翔平差點被球砸到頭。（Getty Images）

天使 大谷翔平

上一則

MLB／史泰德差點完全比賽 連9戰至少9K寫隊史紀錄

下一則

NBA／38歲詹姆斯 創聯盟最年長「雙20」紀錄

延伸閱讀

MLB／大谷接力楚奧特 天使「3連轟」推翻皇家

MLB／大谷接力楚奧特 天使「3連轟」推翻皇家
MLB／大谷翔平第5轟出爐 天使連3打席全壘打險勝皇家

MLB／大谷翔平第5轟出爐 天使連3打席全壘打險勝皇家
MLB／地球日最佳代言人 官網剪輯大谷翔平撿垃圾特輯

MLB／地球日最佳代言人 官網剪輯大谷翔平撿垃圾特輯
MLB／大谷翔平5支0 天使4轟輸給牛棚 第9局燒掉5分

MLB／大谷翔平5支0 天使4轟輸給牛棚 第9局燒掉5分

熱門新聞

女酒保與萊特相見歡。（取材自大都會官方推特）

MLB／偶像就在你身後 球迷穿萊特球衣 轉身驚見本人

2023-04-23 05:11
NBC Boston記者波洛特貼出影片，只見大谷翔平站在滂沱大雨中。(截自Steve Perrault推特)

MLB／讓他一直淋雨…波士頓記者：紅襪爭取大谷無望

2023-04-18 13:00
雷納徳(左2)又一次只能作壁上觀。(路透)

NBA／雷納德受傷和電視轉播有關？格林：湖人害了快艇

2023-04-24 07:47
樂天桃猿隊啦啦隊「樂天女孩」韓籍新隊員李多慧首度現身球場。記者季相儒／攝影

李多慧搶成員鋒頭？啦啦隊友曝她私下行徑

2023-04-20 11:27
柯瑞（右）季後賽總得分累積來到3664分。（歐新社）

NBA／柯瑞季後賽總得分連超兩人 生涯28個系列賽未被橫掃

2023-04-21 07:54
格林一腳踩在沙波尼斯肚子上。（影片截圖）

NBA／X光檢查呈現陰性 沙波尼斯談抓腿是為保護自己

2023-04-18 11:35

超人氣

更多 >
4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明

4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明
台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣
常吃這兩種肉 腸道難健康

常吃這兩種肉 腸道難健康
明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院