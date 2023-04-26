MLB／險被近身球砸頭 大谷翔平嚇到慘叫

大谷翔平差點被球砸到頭。（美聯社）

天使 、運動家隊24日上演大混戰，打到延長10局，運動家以11：10帶走勝利，擔任天使第3棒、指定打擊的大谷翔平 4打數有1支二壘打，首打席因頭部近身球虛驚一場。

兩隊4連戰，第1場就殺得難分難解，運動家前3局就灌進7分，天使一度面對1：7落後，3局下先追回1分，6局下靠5安打、2保送攻下5分大局追平，包括大谷翔平也貢獻了一支二壘打。

天使一度靠7局下朱力（Brandon Drury）的安打，首度取得8：7超前，天使臨到勝利門前卻軟手，9局上溫茲（Andrew Wantz）以連兩保送開局，天使換上巴瑞亞（Jaime Barría）接替並未踩住煞車，卡佩（Conner Capel）敲安形成滿壘，巴瑞亞再投出保送，讓運動家兵不血刃追平逼進延長賽。