MLB／海盜近4年首次5連勝 教練頭髮要遭殃了

海盜隊投手凱勒21日6局失2分的好投，幫助球隊以4：2擊敗紅人隊。（美聯社）

海盜隊投手凱勒（Mitch Keller）6局失2分的好投，幫助球隊今天以4：2擊敗紅人隊，寫下自2019年4月20日以來的首次5連勝，更重要的是，板凳教練凱利（Don Kelly）的頭髮要遭殃了。

去年7月13日，海盜4連勝之後，休息室白板上出現一段留言「如果你們拿下五連勝，那就可以做到薛爾頓（Derek Shelton）執教任內沒做過的事，凱利的頭髮會被剃掉」。

不過海盜當時沒辦到，事實上他們在2022年9月15日、2023年4月8日也兩度叩關4連勝，都差了一步，直到今天才沒有再讓5連勝溜走。

凱利的頭毛恐怕是難逃此劫，總教練薛爾頓賽後表示：「我想他們已經開始排隊等著要看凱利的新髮型了吧，拉貝洛（Mike Rabelo，三壘指導教練）想做這件事已經很久了，我想最後會由他來操刀。」

能夠達成好不容易的5連勝，投手占了很大幫助，加上凱勒今天的好投，海盜先發投手已經連續11場投出優質先發，是海盜自2015年7月19日以來的最長記錄，當時是連續12場。

凱勒今天開賽連續解決11人次，直到不小心對史提爾（Spencer Steer）投出觸身球才中斷，第5局則是因為被敲3支安打加上1次保送、1次高飛犧牲打，丟掉2分讓紅人扳平。

不過海盜先在6局下靠對手失誤得到超前分，7局下桑塔納（Carlos Santana）在一壘有人時的二壘打，也帶有1分打點。