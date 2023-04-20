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MLB／克蕭進「200勝俱樂部」 現役第4人

體育新聞組／綜合報導
克蕭進入200勝俱樂部。（Getty Images）
克蕭進入200勝俱樂部。（Getty Images）

7局、9次三振、沒有失分，克蕭（Clayton Kershaw）18日率領道奇隊以5：0完封大都會隊，拿下本季第3勝，也進入生涯「200勝俱樂部」，成為現役第4人、隊史第3人。

來源：推特

克蕭的生涯首勝要回到2008年8月28日，接下來經歷16個年頭、405場出賽，終於拿下生涯第200勝，成為大聯盟史上第117人，現役球員僅韋蘭德（Justin Verlander，244勝）、葛蘭基（Zack Greinke，223勝）、薛則（Max Scherzer，203勝）的數字多過他。

去年球季結束後，道奇隊未向克蕭提出合格報價，不過他仍選擇留在母隊，雙方另外簽下1年2000萬美元合約，距離200勝里程碑也僅差3勝，今年開季只用了4場比賽就達陣，戰績3勝1敗、防禦率2.52。

本場對大都會之戰更是克蕭本季代表作，先發7局僅被敲出3支安打，沒有掉分，另有9次三振、沒有保送，收下生涯重要一勝。

克蕭賽後表示：「對我來說，能夠拿下200勝只是身處優秀球隊的產物。這就是為何我很喜歡今天晚上的理由。」

除了克蕭的優異投球表現，道奇打線方面也不遑多讓， 重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）敲出4支安打掃進4分打點，其中包含兩發全壘打，幫助道奇終結大都會的5連勝。

曾3度奪下賽揚獎的克蕭，大聯盟生涯16個球季出賽405場，其中402場是先發，共奪下200勝88敗，勝率高達6成94，在200勝俱樂部的117位投手中勝率最高。

克蕭成為道奇隊史第3位達成200勝的球員，排在前面的是沙頓（Don Sutton）的233勝，以及德萊斯戴爾（Don Drysdale）209勝，而克蕭6成94的生涯勝率，更是現代棒球年代以來所有200勝投手中最佳成績，超過福特（Whitey Ford）的6成90。

克蕭進入200勝俱樂部。（路透）
克蕭進入200勝俱樂部。（路透）

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