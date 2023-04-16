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MLB／大谷翔平愛國者日對決紅襪 周一上午登板

記者藍宗標／即時報導
天使隊「二刀流」好手大谷翔平將在愛國者日(17日)登板，挑戰開季3連勝。圖為他14日比賽時的照片。(美聯社)
天使隊「二刀流」好手大谷翔平將在愛國者日(17日)登板，挑戰開季3連勝。圖為他14日比賽時的照片。(美聯社)

旅美好手張育成今天打出新球季代表作，4打數2安打、攻下4分打點，本季首轟（生涯第15轟）也出爐，成為紅襪隊9：7擊敗天使隊的最大功臣，讓主場幾乎爆滿36594名球迷看得相當過癮；天使輸掉4連戰前兩戰，接下來兩場比賽都在白天進行，大谷翔平將在愛國者日登板，挑戰開季3連勝，美東時間17日（周一）上午11點10分開打。

麻州每年4月第3個星期一慶祝獨立戰爭紀念日，一年一度的波士頓馬拉松賽也會登場，紅襪在波士頓芬威球場的比賽，早上11點就準備開打，成為大聯盟整季唯一在中午以前進行的比賽，這將是大谷生涯6年首次在愛國者日亮相。

大谷今年4打數2安打，本季打擊率升至3成13，6局上第2安攻下1分打點，幫助天使7：6超前，但張育成8局下兩分打點安打逆轉戰局，為紅襪打下江山。

紅襪、天使4連戰第3戰將在美東時間16日下午1點35分開打（美西上午10點35分），第4戰則是美東時間17日上午11點10分開打（美西上午8點10分）。

大谷本季前3次登板都是優質先發，合計19局被揮出6支安打、失1分，投出2連勝，飆出24次三振，但也出現12次四壞、3次觸身球，目前防禦率0.47在所有大聯盟投手排名第一。

天使 波士頓 麻州

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