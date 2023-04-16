我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加「搖滾機器人」挺進全國賽 9位女孩組成 不乏華裔生

鼓吹兒童擁槍權？南達科他州長：2歲孫女已有2把槍

MLB／柯瑞亞超前安 雙城逆襲洋基 沃爾普首轟做白工

體育新聞組／ 綜合報導
柯瑞亞連續兩場扮演球隊致勝英雄。（ Getty Images）
柯瑞亞連續兩場扮演球隊致勝英雄。（ Getty Images）

明尼蘇達雙城隊開季至今氣勢如虹，靠著聯盟第二的投手群攻城掠地，暫居美聯中區龍頭。繼14日以首局九分的攻勢拿下對洋基的勝利，15日比賽雖然一路落後，但八局上靠著柯瑞亞(Carlos Correa)二壘安打送回超前分，最終以4：3後來居上，延續近期的四連勝。

影音來源：YouTube

開局洋基來勢洶洶，超級新秀沃爾普(Anthony Volpe)首局首打席就把球送過左外野大牆，而這也是他歷經13場比賽後敲出的生涯首轟，後續的「法官」賈吉也立刻跟上，本季第五轟幫助球隊取得2分領先。

雙城隊比賽前半段受制於先發投手柯特斯(Nestor Cortes)的壓制，直到第六局才靠著柯瑞亞的陽春砲破蛋，來到第八局洋基提前壓上終結者霍姆斯(Clay Holmes)，沒想到瞬間風雲變色，柯瑞亞右半邊的平飛二壘安打送回壘上隊友，也幫助球隊一舉超前。

柯瑞亞這場比賽火力全開，四打數兩安打，包辦全隊4分打點中的3分。他在前年底成為自由球員，原先洋基隊傳出有意爭取最終卻作罷，近兩年在效力雙城期間，對戰洋基隊11個打數敲出5安，包含3轟6打點，更兩度敲出超前安，可說是用球棒讓洋基隊「捶心肝」。

「我想他(柯瑞亞)喜歡大場面、喜歡鎂光燈，他向所有人展示他在關鍵時刻的能力」，雙城隊總教練波德利(Rocco Baldelli)不吝盛讚剛與球隊簽下6年大約的柯瑞亞，「這對球隊來說是個巨大的勝利。」

這場勝利對於雙城隊來說意義重大，不只是鞏固龍頭位置，更是取得對洋基的三連勝。洋基是雙城近年來的噩夢，作客洋基主場近18場比賽輸了16場，近年來進入季後賽更是不斷被洋基給掃地出門，上次雙城同一球季在洋基主場連勝已經可以追溯到十年前。

洋基 柯瑞 季後賽

上一則

MLB／張育成開轟還敲致勝安 助紅襪奪重要勝利

下一則

NBA／快艇前四戰打1休1 喬治不爽爆粗口：聯盟是狗屎

延伸閱讀

MLB／「教練要我移一下」 下一秒張育成上演跳接美技

MLB／「教練要我移一下」 下一秒張育成上演跳接美技
MLB／媒體：大谷爭奪戰 道奇、大都會領跑

MLB／媒體：大谷爭奪戰 道奇、大都會領跑
MLB／首安與首轟同局誕生 雙城菜鳥棒打洋基

MLB／首安與首轟同局誕生 雙城菜鳥棒打洋基
MLB／金鶯棄將柯戴羅變英雄 7場11分締造洋基新紀錄

MLB／金鶯棄將柯戴羅變英雄 7場11分締造洋基新紀錄

熱門新聞

霍華德（左）與白靈在美國算是鄰居，卻在台灣相會。圖／松露文創提供

白靈訪台看「魔獸」球賽 一聊竟發現兩人是加州鄰居

2023-04-09 16:22
摩洛哥足球球星哈基米（左）的前妻阿布克（右）決定訴請離婚，卻未能取得哈基米的半數財產，原因是哈基米把幾乎所有的財產都登記在母親穆赫的名下。資料照片。路透 / Abaca Press

法甲球星哈基米妻子要離婚 卻被告知分不到半數財產

2023-04-15 09:40
詹姆斯(右)對湖人本季的經歷感到驚奇。（路透）

NBA／湖人逆轉戰績創40年罕見紀錄 詹姆斯：這很酷

2023-04-09 01:49
當時21歲的老虎伍茲(右)在1997年美國高球名人賽（Masters）以創紀錄的12桿獲勝差距，贏得他15個大滿貫賽事冠軍中的第1個，並成為奧古斯塔國家高球俱樂部（Augusta National Golf Club）最年輕的冠軍選手。路透

老虎伍茲首度大滿貫賽冠軍高爾夫球 6.4萬美元拍出

2023-04-10 13:06
NBA13日的附加賽，公牛隊主力球員德羅展（左）女兒迪雅爾（右）用尖叫干擾對手罰球，最終公牛成功擊敗暴龍。（取材自推特）

NBA／聯合航空願出免費機票 讓德羅展女兒「發揮尖叫聲」干擾熱火

2023-04-14 01:59
湯普森對球隊在季後賽的發揮相當有自信。（Getty Images）

NBA／自信健康無敵 湯普森：沒人可在季後賽擊敗我們

2023-04-09 07:48

超人氣

更多 >
他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務
美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥
岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌
治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破
何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製

何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製