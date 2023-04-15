MLB／張育成2分砲 本季首安兼首轟出爐 助紅襪逆轉勝

張育成敲出本季第一支安打兼首轟。（Getty Images）

紅襪隊台將張育成華麗迎接本季首安，今天第4局敲兩分砲、第8局敲兩分打點安打，在當時都是逆轉戰局的一擊，巨大的雙安，幫助紅襪隊終場以9：7擊敗天使 隊。

張育成今天擔任先發游擊手、扛第9棒，4打數敲出2安打、4分打點，本季累積17打數沒有安打後，在此役的第2打席開轟，本季首安即首轟。

張育成今年季前先參戰世界棒球經典賽 ，打下A組MVP，表現火燙，回到紅襪後卻判落兩人，安打遲未出爐，直到今天一舉貢獻重要的雙安。紅襪教頭柯拉（Alex Cora）表示，「如果有看經典賽，你們可以看到他當時的擊球，我覺得差在自信吧！從他當時的自在發揮，到了這邊後變得困難，我們都能理解，也一直告訴他，想想你當時的MVP表現，就做你自己就好。」

張育成今天找回「國防部 長」的自信揮擊，在這場兩軍火力四射的比賽有關鍵表現。

張育成（中）15日在紅襪隊主場敲出飛越「綠色怪物」高牆的大號2分全壘打，休息區的隊友向他道賀。（美聯社）

天使1局上就靠烏謝拉（Gio Urshela）的滿貫砲嗆聲，紅襪下半局也靠狄佛斯（Rafael Devers）的兩分砲，馬上追了一半分數回來。紅襪3局下的攻勢斷在狄佛斯的雙殺打，只以1分作收，但張育成隨即在4局下敲出兩分砲、挹注3分大局，狙擊天使左投安德森（Tyler Anderson）。

兩軍火力未歇，天使第5、6局都有分數進帳，大谷在這兩個半局都敲安打，天使追平進而以7：6超前；8局下，天使捕手泰斯（Matt Thaiss）兩度被抓妨礙打擊，給了紅襪另一次契機，張育成在滿壘時敲安、帶有2分打點，一棒逆轉戰局，也是此役的致勝安打。