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MLB／首安與首轟同局誕生 雙城菜鳥棒打洋基

記者蘇志畬／綜合報導
雙城隊朱利安首安及首轟都在同一局出現，是1974年以來第四人。（路透）
雙城隊朱利安首安及首轟都在同一局出現，是1974年以來第四人。（路透）

生涯首安外加生涯首轟都在同一局誕生有可能嗎？超級新秀朱利安（Edouard Julien）辦到了。雙城隊13日在第1局就暴打洋基隊9分，朱利安不僅在首打席敲安，打完一輪後還參與「背靠背靠背」開轟，雙城隊最終以11：2痛宰洋基隊。

百大新秀第95名的朱利安13日是生涯第二場出賽，前一戰2打數無安打，這一場扛起開路先鋒，在1局上就敲出安打，有超過20位親友到洋基球場見證。

來源：推特

沒想到不僅見證首安，還有首轟，雙城隊在第1局狂敲8支安打，另有2次四壞保送，打了13個人次，其中泰勒（Michael A. Taylor）、朱利安、柯瑞亞（Carlos Correa）更上演連三打席開轟。

根據「OptaStats」指出，朱利安成為自1974年以來，第四位在同一局收集到生涯首安及首轟的球員，最近一位是2018年巨人隊的賈西亞（Aramis Garcia）。

洋基菜鳥先發投手布里托（Jhony Brito）生涯前兩戰合計10局僅掉1分，投0.2局就被敲6支安打、丟掉7分，接手的布魯爾（Colten Brewer）3.1局被敲5支安打、丟掉4分。

雙城前一次「背靠背靠背」開轟時間距離不算太遠，去年6月9日，阿拉斯（Luis Arraez）、巴克斯頓（Byron Buxton）、柯瑞亞就曾演出開賽連三轟，當時苦主是洋基隊的柯爾（Gerrit Cole）。

雙城隊朱利安首安及首轟都在同一局出現，是1974年以來第四人。（Getty Im...
雙城隊朱利安首安及首轟都在同一局出現，是1974年以來第四人。（Getty Images）

洋基 柯瑞 賈西

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