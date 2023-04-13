我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

MLB／6戰10打點 洋基新援平聯盟百年紀錄

體育新聞組／綜合報導
柯戴羅敲出三分砲，追平大聯盟百年紀錄。（路透）
柯戴羅敲出三分砲，追平大聯盟百年紀錄。（路透）

洋基11日先發9名打者全擊出安打，加上王牌柯爾（Gerrit Cole）繳出7局失2分的優質先發，最終以11：2大勝守護者隊。季前才從金鶯隊撿來的外野手柯戴羅（Franchy Cordero）敲出三分砲，追平大聯盟百年紀錄。

來源：推特

金鶯棄將柯戴羅轉隊後前6戰10分打點，是1920年打點成為正式紀錄以來的最高紀錄，他將和范杜拉（Robin Ventura）共同保持這項紀錄。柯戴羅賽後受訪時表示：「能做出貢獻真的太神奇了！我對於現在的成果感到相當滿意。」

隊友也紛紛表達讚嘆，洋基一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）坦言，「打擊是會傳染的，特別是我們這支球隊。只要有人做出貢獻，我們就能持續向前。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）也盛讚柯戴羅的表現，「他對我們來說很重要，就像一名大男孩在打球，他把那球轟出去了。」

洋基本季再度遭遇傷兵潮，讓柯戴羅獲得上場機會。對此布恩表示，「當然不會希望球員受傷，但這為一些人創造機會。未來球員陷入低潮時，能多一名可用之兵。」

柯戴羅本季21打數6安打，包含3發全壘打、10分打點，打擊率2成86。他職業生涯前6季都沒能成為主力球員，總計726打席敲出21支全壘打。

洋基

上一則

場邊人語／帽子戲法 得分大發

下一則

綠茵瞭望／曼城輾壓拜仁 歐冠一馬平川？

延伸閱讀

蔡麥會／挺蔡、反蔡陣營 雷根圖書館前火爆對嗆

蔡麥會／挺蔡、反蔡陣營 雷根圖書館前火爆對嗆
全美商辦何地抗衰退力最差？穆迪：紐約市很弱因「這種建物」很多

全美商辦何地抗衰退力最差？穆迪：紐約市很弱因「這種建物」很多
風速最高達百哩…伊州上周五有12個龍捲風著陸

風速最高達百哩…伊州上周五有12個龍捲風著陸
MLB／洋基21歲新秀進開季 基特後最年輕

MLB／洋基21歲新秀進開季 基特後最年輕

熱門新聞

霍華德（左）與白靈在美國算是鄰居，卻在台灣相會。圖／松露文創提供

白靈訪台看「魔獸」球賽 一聊竟發現兩人是加州鄰居

2023-04-09 16:22
詹姆斯(右)對湖人本季的經歷感到驚奇。（路透）

NBA／湖人逆轉戰績創40年罕見紀錄 詹姆斯：這很酷

2023-04-09 01:49
當時21歲的老虎伍茲(右)在1997年美國高球名人賽（Masters）以創紀錄的12桿獲勝差距，贏得他15個大滿貫賽事冠軍中的第1個，並成為奧古斯塔國家高球俱樂部（Augusta National Golf Club）最年輕的冠軍選手。路透

老虎伍茲首度大滿貫賽冠軍高爾夫球 6.4萬美元拍出

2023-04-10 13:06
湯普森對球隊在季後賽的發揮相當有自信。（Getty Images）

NBA／自信健康無敵 湯普森：沒人可在季後賽擊敗我們

2023-04-09 07:48
獨行俠多名主力輪休，唐西奇也只打了第一節。(美聯社)

NBA／獨行俠「髮夾彎」放棄拚附加賽 基德：高層的決定

2023-04-08 04:45
獨行俠從西區前六席次，季中交易後一路崩跌，最終仍是無緣季後賽。（美聯社）

NBA／德州三雄馬刺、火箭、獨行俠無緣季後賽 史上首見

2023-04-08 20:55

超人氣

更多 >
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間