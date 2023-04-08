我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

68歲西班牙女星再當媽 精主是已逝兒子

中國掌握了解新冠起源關鍵？中疾控將開記者會回應

MLB／天使主場開幕戰遭逆轉 大谷翔平沒戴到武士頭盔

記者蘇志畬／即時報導
天使隊大谷翔平7日對藍鳥隊擊出2支安打，沒有全壘打，無緣戴上慶祝全壘打的「武士頭盔」。（美聯社）
天使隊大谷翔平7日對藍鳥隊擊出2支安打，沒有全壘打，無緣戴上慶祝全壘打的「武士頭盔」。（美聯社）

客場戴過牛仔帽，天使隊今天回到主場開幕戰，改換日本武士頭盔慶祝，不過大谷翔平沒機會戴到，全場4打數2支安打，沒有全壘打，加上天使隊7局上牛棚放火，最終就以3：4遭到藍鳥隊逆轉。

天使隊今天在1局下就有分數進帳，楚奧特（Mike Trout）一發兩分砲，飛了441呎遠、擊球初速112.3哩，馬上讓剛購入的日本武士頭盔亮相，楚奧特回到休息區時開心換上，接受隊友的祝賀。

楚奧特（右）7日擊出一發兩分砲，跑回休息區後戴上「武士頭盔」慶祝。（歐新社）
楚奧特（右）7日擊出一發兩分砲，跑回休息區後戴上「武士頭盔」慶祝。（歐新社）

不過大谷翔平就沒有這個機會，前兩打數在1局、3局下都吞下三振，5局下雖然敲出安打，不過隊友在該局沒有推進。

天使隊以3：1領先進入7局上，第二任投手摩爾（Matt Moore）開局被敲安，但連續抓下2出局後退場，不料接手的赫吉特（Jimmy Herget）被連敲兩安，包括比切特（Bo Bichette）的三分砲，天使隊變成落後1分。

8局下大谷翔平開局就敲出深遠右外野飛球，不過在全壘打牆前落地，未能一棒追平，後續雖然一度推進上三壘，但還是沒能得分；大谷翔平總計4打數2安打，另有2次三振，打擊率為3成20。

天使隊先發投手山多瓦（Patrick Sandoval）6局失1分的優質先發，最終無關勝敗，開季兩場先發、防禦率1.64，戰績是1勝0敗。

天使 大谷翔平 日本

上一則

NBA／唐西奇只打1節 獨行俠淘汰無緣附加賽

下一則

場邊人語／紐約醉酒 敗因細究

延伸閱讀

棒球／超越大谷？印州研究生單場無安打比賽+完全打擊

棒球／超越大谷？印州研究生單場無安打比賽+完全打擊
MLB／大谷翔平走紅毯找不到方向 水原一平來解救

MLB／大谷翔平走紅毯找不到方向 水原一平來解救
MLB／投打雙違規 大谷翔平成另類第一人

MLB／投打雙違規 大谷翔平成另類第一人
MLB／大谷翔平挑戰6億元合約？克蕭：他是獨角獸

MLB／大谷翔平挑戰6億元合約？克蕭：他是獨角獸

熱門新聞

勇士三劍客攜手贏得4冠。（路透）

NBA／勇士將臨最後之舞？柯爾認不會像公牛王朝解體

2023-04-02 21:22
奧運會體操冠軍李蘇妮出現腎臟問題，但她仍期望能參加明年的巴黎奧運會。 （美聯社）

東奧冠軍李蘇妮驚爆腎臟出問題 仍想參加2024巴黎奧運

2023-04-04 17:49

MLB／男子跳進道奇球場求婚被列黑名單 「一切值得」

2023-03-31 22:29
杜蘭特4日貢獻18分。（路透）

NBA／杜蘭特出賽勝率百分百 太陽季後賽門票到手

2023-04-05 07:07
康乃狄克擊敗聖地牙哥州大，奪得NCAA一級男籃冠軍。（美聯社）

籃球／康乃狄克痛擊聖地牙哥州大 奪NCAA隊史第5冠

2023-04-04 01:09
殷若寧贏得LPGA首冠。（美聯社）

高球／中國20歲小將殷若寧 LPGA洛杉磯公開賽實現首冠

2023-04-03 02:45

超人氣

更多 >
這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢

這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢
大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦
退休後租屋而居 理財專家說有這些好處

退休後租屋而居 理財專家說有這些好處
制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館
清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴

清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴