MLB／三連戰遭釀酒人橫掃 林多：大都會仍能奪冠

大都會在三連戰中慘遭釀酒人橫掃。（美聯社）

休賽季持續花大錢的大都會 隊，日前在與釀酒人隊的三連戰中慘遭橫掃，也讓外界開始質疑這支「奪冠熱門」。不過，大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）仍對球隊頗具信心。

大都會在系列戰首場就被釀酒人賞了一場10：0完封，即便第二場推出賽揚王牌薛則（Max Scherzer），也難逃被9：0連續兩場完封的命運。雖然大都會打線在第三場復甦，總共拿下6分，卻仍被釀酒人菜鳥米契爾（Garrett Mitchell）的再見轟擊沉，不僅三戰全敗，總比分還是難堪的26：6。

賽後受訪時，大都會野手尼莫（Brandon Nimmo）誠實地說：「明顯地，我們必須表現地更好，他們在每個方面都勝過我們，球隊在這三天被壓著打。」林多也表達相同意見，「他們在打、投、跑這幾個地方都更優秀，對手打得好，我要向他們致意。」

不過，林多對球隊的信心並未因此消失，「我相信這支球隊，我相信每個人，我相信我們有成功的特質。球隊要持續前進，我們是個優秀團隊，他們今天獲得勝利，明天我們就要捲土重來，帶來比過去幾天更好的表現。」

遭到橫掃後，大都會目前以3勝4負位居國東第三名，與龍頭勇士 隊有三場勝差，但現在才剛開季，若這支明星球隊能重拾節奏，仍有機會繳出預期中的佳績。