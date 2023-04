MLB／大谷翔平投觸身球後馬上道歉 對手大讚：好男人

天使 隊「二刀流」球星大谷翔平 5日登板投球,卻在比賽中失控投出觸身球,砸中水手打者赫南德茲(Teoscar Hernandez)的手肘,大谷當下立刻向對方致意,攻守交換時再道歉一次。

事發在3局下,大谷一顆94英哩的內角伸卡球砸中赫南德茲,他當下露出痛苦神情,大谷也十分懊惱,立刻摸帽緣致意。赫南德茲最終選擇留在場上,上一壘時也和大谷致意。攻守交換時,大谷走向赫南德茲面前說抱歉。

赫南德茲5日面對大谷除了挨觸身球外,另外2次打擊都遭到三振,對此他賽後受訪時稱讚大谷:「他的投球很難預測,今晚更難打中他的球。」他也談到那顆觸身球,「被砸到的部位有點瘀青,但沒有大礙。」

赫南德茲接著說:「翔平是好男人,我知道他不是故意的,完全沒問題。」

Ohtani and Hernandez for Shohei's HBP, both are classy👏✨

死球に対し謝罪をする大谷くん、そして"気にするな"とヘルナンデス。2人とも紳士✨👏😭 pic.twitter.com/vbYLvshYhr