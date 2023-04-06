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MLB／大谷翔平投觸身球後馬上道歉 對手大讚：好男人

體育新聞組／ 即時報導
大谷翔平。 (路透)
大谷翔平。 (路透)

天使隊「二刀流」球星大谷翔平5日登板投球，卻在比賽中失控投出觸身球，砸中水手打者赫南德茲（Teoscar Hernandez）的手肘，大谷當下立刻向對方致意，攻守交換時再道歉一次。

事發在3局下，大谷一顆94英哩的內角伸卡球砸中赫南德茲，他當下露出痛苦神情，大谷也十分懊惱，立刻摸帽緣致意。赫南德茲最終選擇留在場上，上一壘時也和大谷致意。攻守交換時，大谷走向赫南德茲面前說抱歉。

赫南德茲5日面對大谷除了挨觸身球外，另外2次打擊都遭到三振，對此他賽後受訪時稱讚大谷：「他的投球很難預測，今晚更難打中他的球。」他也談到那顆觸身球，「被砸到的部位有點瘀青，但沒有大礙。」

赫南德茲接著說：「翔平是好男人，我知道他不是故意的，完全沒問題。」

大谷翔平 天使

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