MLB／開幕壞消息…韋蘭德列傷兵 大都會「雙王牌」破局

大都會強投韋蘭德列入傷兵名單。（路透）

在2023賽季開始前不到24小時，大都會 隊總經理艾普勒（Billy Eppler）還自豪於「雙王牌模式」。去年大都會隊靠狄葛隆（Jacob deGrom）和薛則（Max Scherzer）打下一片天地；在前者以自由球員身分離隊後，大都會簽下韋蘭德（Justin Verlander），與薛則繼續續組成雙王牌模式。

這通常是為球隊贏得世界大賽 冠軍的基礎，但艾普勒沒說出的事實是：這種模式完全取決於兩位王牌投手的調度和效率。

就在30日，韋蘭德在開幕日先發上場客場挑戰邁阿密馬林魚隊之前不久，由於身體右側輕度肌肉 拉傷，大都會隊宣布將韋蘭德列入傷兵名單。隊醫將在一周內重新進行評估，才能對他未來的輪值時間表有更清晰的了解。

韋蘭德自己也承認，錯過賽季開打「感覺糟透了」，「這不是我預期我效力大都會隊開始的方式，這是肯定的。」

這則消息削弱了大都會隊在開幕日的樂觀前景。大都會隊上個賽季贏了101場，然後在休賽期進行了多項交易。雖然韋蘭德的傷勢似乎相對不太嚴重，但肯定會錯過多場先發。

韋蘭德說，「也許我們現在正在解決所有問題。」「我是一個永遠的樂觀主義者。」

他29日在牛棚練投時發現球速下降且右腋窩下輕微不適。他立即向球隊反映，經過核磁共振檢查，證實其靠近背闊肌的大圓肌低度拉傷。

韋蘭德說，如果這是賽季末或季後賽剛開打，他很可能會在酸痛的情況下上場投球。但在開幕日，他沒有動力去冒險進一步撕裂肌肉。

目前大都會隊決定由梅基爾（Tylor Megill）接替韋蘭德在1日對陣馬林魚隊的比賽中登板。