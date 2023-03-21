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經典賽／大谷翔平冠軍戰先發抗美？日本教頭：機率不是零

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。（美聯社）
大谷翔平。（美聯社）

日本隊20日挺進世界棒球經典賽冠軍賽，21日將與美國隊爭冠，日本監督栗山英樹賽後公布先發投手，將由今永昇太擔綱；外界更加關注大谷翔平是否登板，栗山監督回應：「機率不是0」。

大谷此次披上日本武士戰袍，在投打兩端依舊耀眼，「打者翔平」目前6戰累積20打數敲出9安打，包4支二壘打、1支全壘打，打擊率4成50，斬獲8分打點，「「投手大谷」則是先發2場合計8.2局，拿下2勝0敗、防禦率2.08。

日本20日擊敗墨西哥賽後，栗山英樹面對的第二個提問，就是大谷會不會在明天登板？他回應，今永昇太會在明天先發，至於大谷，「我會再確認他的狀況，或許等到明天可以給你們答覆，就像我先前說的，我們會再確認，但確實機率不是0。」

媒體追問若大谷能投，是否有由大谷先發的可能性，栗山英樹表示，「考慮到用球限制，我想先發選項已經不多，我們會再討論，但我想先發投手會跟今天的答案一樣。」

日本的先發投手出牌，令美國媒體相當詫異，既非達比修有、也非大谷翔平。大谷被問到是否可能在21日先發站上投手丘時，也回應：「應該不會吧！」

日本 大谷翔平 墨西哥

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