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經典賽／日本三分砲追平 墨西哥回敬安打4：3再度領先

記者陳宛晶／即時報導
日本隊「令和怪物」佐佐木朗希在4局上遭烏力亞斯（Luis Urias）的三分砲狙擊，5局打完，日本處於0：3落後，戰況不利。(美聯社)
日本隊「令和怪物」佐佐木朗希在4局上遭烏力亞斯（Luis Urias）的三分砲狙擊，5局打完，日本處於0：3落後，戰況不利。(美聯社)

美東時間22:00更新

日本在一路處於落後下，七局下半，靠著近藤健介安打上壘，大谷翔平獲得保送，吉田正尚一擊打出三分砲，追平比數。

墨西哥八局下攻勢再起，一出局後，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）從日本投手山本由伸打出二壘安打，接著佛度戈（Alex Verdugo）再補上一支二壘安打，墨西哥以4：3再度領先日本。

世界棒球經典賽20日要決定第二張冠軍賽門票，上演「墨日之戰」，日本隊「令和怪物」佐佐木朗希在4局上遭烏力亞斯（Luis Urias）的三分砲狙擊，5局打完，日本處於0：3落後，戰況不利。

日本為挑戰隊史第3冠組成豪華陣容，在分組賽4戰全勝，進入淘汰賽後於8強淘汰義大利，前進邁阿密戰場，20日與墨西哥之戰，推出佐佐木朗希先發，吸引64位大聯盟球探到場。

佐佐木朗希在首局演出三上三下，第2局在一出局後被連敲2安打，但靠雙殺及時解危，直到第4局再度面臨危機，泰雷茲（Rowdy Tellez）、巴瑞德斯（Isaac Paredes）接連敲安後，91哩的卡特球遭到烏力亞斯狙擊，一棒掃出左外野牆外。

日本在第5局換上兩屆澤村賞得主山本由伸接替投球，佐佐木朗希以先發4局被敲5安打、失3分結算，有3次三振、沒有保送。

面對墨西哥先發投手山多瓦（Patrick Sandoval），日本有機會在第5局討回氣勢，岡本和真一棒掃向左外野，眼看就要出牆，卻被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）跳在牆前沒收全壘打，墨西哥士氣大振，阿羅薩雷納還能趁著暫停之際幫外野球迷簽名相當愜意。

雖有墨西哥「國防部長」阿羅薩雷納救駕，山多瓦在第5局持續不穩，被敲安打、保送後，墨西哥決定換投，努特巴爾（Lars Nootbaar）續以保送擠成滿壘，近藤健介再度挑戰左外野，依然進了阿羅薩雷納的手套，日本中「滿壘計」。

日本 墨西哥 義大利

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