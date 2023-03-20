MLB／張育成因簽證延遲報到 搶開季名單跟時間賽跑

台灣旅美選手張育成。(本報資料照片／記者余承翰攝影）

台灣旅美選手張育成的返美時間，將比紅襪球團預計的時程再推遲一些，總教練柯拉（Alex Cora）今天表示，張育成因簽證 問題延遲行程，可能會在美國時間23日才會抵達春訓基地，爭取進入開季名單是一場與時間的賽跑。

張育成在經典賽 前與紅襪簽下一紙一年85萬美元的大聯盟合約，中華隊在預賽止步，已在12日完成全部賽程，而根據紅襪先前提供的資訊，張育成會在今天抵達美國，但計畫生變，報到時間推遲到美國時間周四。

若張育成抵美時間未再推遲，距離開季還剩6場熱身賽和1天休兵日，紅襪需在短時間內決定是否在26人名單為他留下一席。

波士頓 先鋒報提到，「儘管張育成已經超過1周沒有比賽，經典賽前也未參與春訓，但他不會是從零開始。消息人士指出，張育成在經典賽參與高層級賽事，等他報到後，應該不需太久就能看到他上場。」

張育成要競爭替補內野手的位置，對手為與自己同齡、27歲的達爾貝克（Bobby Dalbec），達爾貝克有更好的長程火力，但三振率偏高，張育成的守備、功能性也是紅襪需要的戰力。

文中分析，「攻擊上，張育成還未在大聯盟生涯拿出太多實績，但達爾貝克大好大壞的打擊也是風險，並不值得為此犧牲張育成的守備能力。」但文末總結，現階段來說，達爾貝克仍有更高的機會拿到這個位置。