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經典賽／大聯盟30隊在看 佐佐木朗希身價上看3.4億美元

記者陳宛晶／即時報導
日本「令和怪物」佐佐木朗希在經典賽的好表現，吸引眾多MLB球探的目光。圖為他11日出賽照片。（路透）
日本「令和怪物」佐佐木朗希在經典賽的好表現，吸引眾多MLB球探的目光。圖為他11日出賽照片。（路透）

美國隊先一步前進世界棒球經典賽冠軍賽，日本墨西哥隊美東時間今晚7點爭取另外一席，日本推出「令和怪物」佐佐木朗希先發，吸引美職各隊目光，一位美聯球探認為，若他不受25歲國際自由球員限制，未來有望爭取到一紙總額450億日圓（約3.4億美元）合約。

對於推派佐佐木朗希把關四強賽，監督栗山英樹表示，「他是日本相當自豪的投手之一，我無法預期他明天會有怎樣的表現，但希望他能拿出他的能力，讓全世界看見。」

墨西哥教頭吉爾（Benji Gil）在對戰前夕力誇朗希，認為他現在還無法來大聯盟有點可惜，「如果他在大聯盟，一定會是超級巨星，我相信全世界棒球迷都會希望他能在健康時、顛峰時挑戰大聯盟，他擁有驚人的天賦，我去年在推特上看過他的完全比賽，下一場出賽也是一場接近完全比賽或無安打比賽的演出。」

日本「令和怪物」佐佐木朗希20日將在四強賽上先發對決墨西哥。圖為他19日出席賽前...
日本「令和怪物」佐佐木朗希20日將在四強賽上先發對決墨西哥。圖為他19日出席賽前記者會。（美聯社）

吉爾還未現場看過佐佐木朗希的投球，他幽默回應：「老實說，還真希望可以不用親眼見到。」他進一步表示，雖然必須對戰，但自己也是抱持期待，「想要贏得經典賽，就要通過最強對手的考驗，而朗希就是地表最強投手之一。」

日本媒體引述一位美聯球探說法指出，大聯盟30隊都對他有興趣，光在東京巨蛋的賽事約有22、23隊派出球探觀察佐佐木朗希，在邁阿密的賽事勢必吸引更多隊上門，「他的投手天賦比大谷翔平、達比修有更高，或許是當今日本第一，若他能在不抵觸25歲規定的情況下跨海挑戰，有可能拿到450億日圓合約。」

日本 墨西哥 經典賽

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