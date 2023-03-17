經典賽／有神快拍 53歲小葛瑞菲打擊 吸美國眾星圍觀

小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）（Getty Images）

官方練球時間還剩下10分鐘，該做什麼？經典賽 美國隊決定把神請出來，打擊教練小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）今天走進打擊區，吸引美國眾星群聚圍觀，美國棒球代表隊官方推特 分享影片，寫著：「當小葛瑞菲打擊，看就對了，這就是我們的打擊教練。」

美國將在明天早上7點與委內瑞拉交手，爭取4強門票，今天為官方練球日，完成表定訓練後，還有好戲上演。

楚奧特透露，「我們有注意到他從球隊巴士上拿下自己的球棒，我們知道有事情要發生了，我們拗他，他答應了。」

小葛瑞菲拿著楚奧特借他的打擊手套，走進打擊籠，一起參與打擊練習的人還有首席教練麥肯（Brian McCann），「今日美國」形容：「兩位美國教練上演一場自發性的全壘打大賽」。

小葛瑞菲生涯累積630轟、為名人堂球星，儘管已經53歲，揮棒依然流暢有力，還有能力把球送上外野看台，美國眾星們圍觀，還有人拿起手機 錄影，紀錄難得瞬間。楚奧特就說：「超狂的啦！簡直無可比擬。」