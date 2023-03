經典賽／有神快拍 53歲小葛瑞菲打擊 吸美國眾星圍觀

官方練球時間還剩下10分鐘,該做什麼?經典賽 美國隊決定把神請出來,打擊教練小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)今天走進打擊區,吸引美國眾星群聚圍觀,美國棒球代表隊官方推特 分享影片,寫著:「當小葛瑞菲打擊,看就對了,這就是我們的打擊教練。」

美國將在明天早上7點與委內瑞拉交手,爭取4強門票,今天為官方練球日,完成表定訓練後,還有好戲上演。

楚奧特透露,「我們有注意到他從球隊巴士上拿下自己的球棒,我們知道有事情要發生了,我們拗他,他答應了。」

小葛瑞菲拿著楚奧特借他的打擊手套,走進打擊籠,一起參與打擊練習的人還有首席教練麥肯(Brian McCann),「今日美國」形容:「兩位美國教練上演一場自發性的全壘打大賽」。

小葛瑞菲生涯累積630轟、為名人堂球星,儘管已經53歲,揮棒依然流暢有力,還有能力把球送上外野看台,美國眾星們圍觀,還有人拿起手機 錄影,紀錄難得瞬間。楚奧特就說:「超狂的啦!簡直無可比擬。」

