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經典賽／單局灌5分 波多黎各輕取尼加拉瓜

體育新聞組／綜合報導
波多黎各開路先鋒林多首局首打席敲出一壘安打，並跑回這場比賽第1分。 （Getty Images ）
波多黎各開路先鋒林多首局首打席敲出一壘安打，並跑回這場比賽第1分。 （Getty Images ）

在上屆大會MVP史卓曼（Marcus Stroman）4.2局好投及優勢打擊火力加持下，波多黎各11日在世界棒球經典賽D組預賽首戰以9比1擊垮尼加拉瓜，拿下本屆比賽第一勝。

影音來源：YouTube

波多黎各先發投手史卓曼現效力於芝加哥小熊隊，上屆2017年賽事代表美國隊贏得經典賽冠軍，並摘下最有價值球員（MVP）殊榮。波多黎各在前兩屆（2013、2017年）都拿下亞軍，本屆仍是備受看好的強隊。

後攻的波多黎各開路先鋒林多（Francisco Lindor）首局首打席敲出一壘安打，並跑回這場比賽第1分。

史卓曼前4局球路犀利，只讓對手敲1安，卻在第5局兩人出局後被米蘭達（Elian Miranda）轟出陽春彈，雙方1比1戰平，也將史卓曼打下場休息。

5局下波多黎各猛烈反撲，瓦茲蓋斯（ChristianVazquez）獲保送，馬多納多（Martin Maldonado）、林多、赫南德茲（Enrique Hernandez）、梅倫德斯（MJ Melendez）、巴艾茲（Javier Báez）5支一壘安打串連，加上尼加拉瓜守備瑕疵，波多黎各攻下5分大局，6比1拉開領先差距。

7下前兩棒都出局後，波多黎各靠著2支安打、2次保送與尼加拉瓜三壘手發生失誤再進帳3分，終場就以9比1輕鬆獲勝。

史卓曼投4.2局只掉1分，接替的5位投手合力接棒滴水不漏，讓對手一籌莫展；打擊方面，波多黎各全場敲出11支安打，遠優於尼加拉瓜的4支。

旗開得勝的波多黎各下役對戰勁旅委內瑞拉，尼加拉瓜則將與以色列交鋒。

尼加拉瓜 以色列 芝加哥

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