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經典賽／中華隊逆轉勝 抓住義大利剛換投契機

記者陳宛晶／台中即時報導
世界棒球經典賽10日在台中洲際棒球場舉行中華對決義大利的比賽，中華隊第三棒林子偉一局下半擊出陽春炮。（記者黃仲裕／攝影）
世界棒球經典賽10日在台中洲際棒球場舉行中華對決義大利的比賽，中華隊第三棒林子偉一局下半擊出陽春炮。（記者黃仲裕／攝影）

中華隊10日在世界棒球經典賽打下一場精采的勝利，以11：7擊敗義大利隊，第7局超前戰局，教練團當下把握住義大利換投必須面對3人次的機會，啟用右打代打，兩次調度結果都是好的。

第7局時比賽仍處於7：7平手，中華隊的代打調度人選顯得相當大膽，王柏融的打席換上成晉，一棒敲出安打，范國宸則取代近況絕佳的鄭宗哲，雖擊出軟弱的游擊方向滾地球，也意外「軟」到對手處理不及，跑出一支帶有超前分的內野安打。

世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉行中華對決義大利的比賽，中華隊代打范國宸七局下半...
世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉行中華對決義大利的比賽，中華隊代打范國宸七局下半擊出超前安。（記者黃仲裕／攝影）

林岳平解釋代打換人思維，「他們兩個本來就是一直在板凳上準備代打的右打，當下對手換投，必須完成三打席，可以換兩個，那時是需要串聯、需要打點的時候，很開心他們可以完成。」

投手群表現仍是隱憂，林岳平也坦言確實有亂流，加上考慮到3連戰，「今天的投手不能超過4天休息，用分工去完成，很感謝打線支援，掉7分還能贏球。」

此外，中華隊出現3轟，林子偉揮別首戰的4支0，第一局就敲出陽春砲，賽後除了感謝主外，也提到情蒐資料讓他們了解投手球路、位置，打者們也做得很好，可以持續破壞，等到想要的那顆球。

林子偉透露，第一場打得沒有很好，這場比賽希望先要求把球打強，「很開心打出全壘打，都有情蒐了解投手有什麼球路、位置在哪裡，覺得大家都做得很好。」

林子偉稱讚隊友，兩好球後持續破壞，看到好球主動攻擊，「不管怎樣，我們都要做到最好。」他也坦言，第一場輸球後，這場可以贏下來，對中華隊信心有提升。

他此役因自打球並未打滿整場，林子偉表示，現在感覺還有點痠、比較痛，但他認為明天應該就沒問題了。

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