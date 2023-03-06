經典賽／大谷翔平訓練秀大肌肉 網友興奮：衣服快爆開了

大谷翔平肌肉照。(取材自WBC官方推特)

世界棒球經典賽本周開打，WBC今天在官方社群 貼出一張大谷翔平 穿著短袖上衣的照片再度引發熱議，許多球迷都讚嘆他的肌肉相當恐怖。

WBC貼出大谷翔平和日本 隊的訓練照，並寫下：「大谷翔平跟日本隊準備好迎接經典賽了，你呢？」據日媒《Full-Count》報導，大谷先進行傳接球訓練，隨後將外套脫下來，從圖中可以看出，這件短袖完全無法掩蓋他的肩膀和胸肌，甚至快把衣服撐爆。

對於大谷驚人的身材，球迷紛紛表示：「最愛他的手臂」、「衣服快爆開了」、「他每年都在進化」。

日本將於9日首戰面對中國大陸隊，10日再與宿敵南韓隊交手，監督栗山英樹尚未公布先發人選，日媒及球評先前預測首戰將推出大谷翔平。